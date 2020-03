Drake répond au défi «Flip The Switch» d’Elizabeth Warren

Drake manque le set SNL après Elizabeth Warren et Kate McKinnon le défi “flip the switch”.



Le défi “Flip The Switch” prend d’assaut Internet même si la chanson est antérieure à TikTok. “Nonstop” de Drake est une autre chanson de Scorpion qui a lancé un autre défi viral près de deux ans après sa sortie. Au cours du week-end, l’ancienne candidate démocrate Elizabeth Warren a rejoint le casting de SNL avant de rejoindre Kate McKinnon dans les coulisses où les deux ont exécuté le défi.

Il a depuis mérité une réponse du Dieu 6ix lui-même. Drake, alias King Slime Drizzy, a frappé la section des commentaires où il a commenté plus sur SNL que Warren elle-même. Le rappeur a simplement dit: «Wow, je dois rentrer à la maison», faisant référence à ses précédents efforts en tant qu’hôte et invité musical. Peut-être que c’était plus sûr que toute reconnaissance d’un candidat à la présidentielle, passé ou présent, car nous savons tous que Drake n’est pas trop politique, sauf qu’une fois, il a qualifié Trump d’idiot foutu lors d’un concert.

Bien qu’il semble que Scorpion ait pris un second souffle par lui-même, l’anticipation d’un nouvel album de Drake est élevée en ce moment. Le rappeur a lentement dévoilé quelques morceaux ces derniers temps, dont “War”, “Chicago Freestyle” et “When To Say When” ainsi que Future-aidé, “Desires”. On ne sait pas si l’un de ces derniers trouvera son chemin sur les services de streaming, mais les quatre pistes sont des indications solides que Drake sera dans son sac sur son prochain projet.

.