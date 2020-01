Drake révèle une lettre de remerciements d’Obamas

Drake obtient des accessoires présidentiels.

Mardi, le rappeur de «Life Is Good» a profité de son histoire Instagram pour partager une lettre de remerciement qu’il a reçue de Barack et Michelle Obama après avoir souhaité à leur fille Sasha son 16e anniversaire. Il était daté du 7 juin 2017 et imprimé sur le papier à lettres officiel d’Obama.

“Nous voulions vous remercier d’avoir pris le temps d’envoyer à Sasha vos meilleurs voeux à ses seize ans”, écrit l’ancienne Première Famille. «Nous espérons que vous savez à quel point nous étions heureux que votre message soit inclus dans le cadre de la célébration.»

Le couple a ajouté: «Encore une fois, merci. Vous avez notre sincère gratitude. “

Sasha est fan de Drake. Elle a déjà été photographiée portant son chapeau OVO avec le logo de la chouette, que Drake a posté sur Instagram. “Style Popper”, a-t-il légendé la photo de 2017.

Dans une interview accordée à YouTube en 2016, on a demandé à Obama qui gagnerait dans une bataille de rap entre Drake et Kendrick Lamar. “Je dois y aller avec Kendrick”, a déclaré l’ancien POTUS avant de donner des accessoires à Drake. «Je pense que Drake est un artiste hors pair, mais Kendrick, ses paroles… Son dernier album [To Pimp a Butterfly] était exceptionnel. Meilleur album, je pense, l’année dernière. “

Les Obamas ont déjà montré de l’amour à Drizzy. Ils ont sélectionné sa collaboration Rihanna «Too Good» pour leur playlist d’été 2019.

