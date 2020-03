Drake s’auto-met en quarantaine après avoir passé du temps avec Kevin Durant avant le diagnostic du coronavirus

Drake prend des précautions.

Selon Page Six, le rappeur «Quand dire quand» s’auto-met en quarantaine dans son manoir de Toronto après avoir fait la fête avec la star des Brooklyn Nets, Kevin Durant, quelques jours seulement avant qu’on lui diagnostique un coronavirus.

Les amis ont été vus traîner au hotspot de West Hollywood The Nice Guy il y a huit jours. Drake a posté une photo sur Instagram d’eux quittant le restaurant. “La vie est une course et la faucheuse rattrape son retard … jusque-là, les verres”, at-il légendé la photo.

Apparemment, Drake s’habitue déjà à son nouveau style de vie. Il a publié une histoire Instagram de son terrain de basket-ball à domicile, écrivant: «Ma vie pour la prochaine aussi longue.»

Durant est l’un des quatre joueurs des Nets qui ont été testés positifs pour le coronavirus. “Les quatre joueurs sont actuellement isolés et sous la garde de médecins d’équipe”, ont déclaré les Nets dans un communiqué.

Drake, qui vient de battre le record de la plupart des entrées du Billboard Hot 100 de tous les temps, aura plus de temps pour travailler sur son album très attendu maintenant que la frontière entre le Canada et les États-Unis a été temporairement fermée pour des voyages non essentiels. Le projet, qui fait suite au Scorpion de 2018, est prévu cette année.

