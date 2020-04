Drake sort un nouveau single ‘Toosie Slide’

Encore une danse.

Alors que le monde reste verrouillé, Drake redonne le moral avec son nouveau single «Toosie Slide». Après avoir taquiné la piste sur les réseaux sociaux plus tôt dans la semaine, le 6 God a sorti l’hymne produit par OZ, du nom de l’influenceur des médias sociaux Toosie.

«Ça monte du pied droit, du pied gauche, du toboggan / du pied gauche en haut, du pied droit, du slide», chante Drizzy. “Fondamentalement, je dis de toute façon que nous allons glisser.”

Il rend également hommage au roi de la pop et de Tupac. “Tu ne veux pas danser avec moi? / Je pourrais danser comme Michael Jackson / Je pourrais te donner “Thug Passion” / C’est un “Thriller” dans le piège d’où nous venons. “

Le morceau de bien-être est en passe de devenir une sensation TikTok avec sa propre danse. Les influenceurs ont déjà appris les mouvements vers le prochain engouement pour la danse, y compris Tinashe, qui a été vue dans sa maison avec ses frères.

«Toosie Slide» est la première nouvelle musique de Drake depuis «Quand dire quand» et «Chicago Freestyle» en février. Il a également fait équipe avec Future sur le 2x platine «Life Is Good» ainsi que Lil Yachty et DaBaby sur «Oprah’s Bank Account».

Ensuite, le père d’Adonis prévoit de sortir son nouvel album, la suite du Scorpion de 2018. Boi-1da a récemment prévisualisé deux nouveaux morceaux de Drake lors de sa bataille avec Beat-Boy, y compris une collaboration avec Roddy Ricch.

