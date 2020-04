Drake sortira son nouveau single ‘Toosie Slide’ cette semaine

Drake donne aux fans de quoi danser pendant qu’ils restent à la maison.

The 6 God a annoncé que son nouveau single “Toosie Slide” sera diffusé sur les services de streaming jeudi soir. “JEUDI @ MINUIT @toosie @ozmusiqe”, taquina-t-il avec la pochette.

L’hymne produit par OZ est déjà en train de devenir une sensation TikTok avec sa propre danse. Il porte le nom de l’influenceur populaire des médias sociaux Toosie, qui a d’abord utilisé la chanson comme bande originale de son clip de danse dimanche.

Drake propose des instructions de chorégraphie sur le crochet de la chanson pendant que Toosie et ses amis servent les mouvements. «Ça monte du pied droit, du pied gauche / du pied gauche, du pied droit», chante Drizzy. “Fondamentalement, je dis de toute façon que nous allons glisser.”

Les fans participent déjà à la «Toosie Slide» en publiant leurs propres interprétations de la prochaine folie de la danse sur les réseaux sociaux. Tinashe a également enregistré sa propre vidéo avec ses frères.

«Toosie Slide» arrive avant le prochain album de Drake et marque sa première nouvelle musique depuis «Quand dire Say» et «Chicago Freestyle», qu’il a publié sur SoundCloud et YouTube en février. Il est également apparu aux côtés de Future sur le 2x platine “Life Is Good” ainsi que “Oprah’s Bank Account” de Lil Yachty.

Plus tôt dans la semaine, Drake a partagé les premières photos de son fils Adonis de 2 ans avec le monde. Il a également écrit un message sincère à ses proches. «J’aime et ma belle famille et mes amis me manquent et je ne peux pas attendre la journée joyeuse où nous pourrons tous nous réunir. Jusque-là, veuillez garder vos lumières allumées », a déclaré Drake, qui a été isolé dans son manoir de Toronto après avoir testé négatif pour le virus.

Aime

0