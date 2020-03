Drake surprend ses fans avec la première de deux nouveaux singles | Instagram

Le célèbre chanteur Drake a fait un grand cadeau à ses disciples en sortant deux nouvelles chansons intitulées “Quand dire quand“et”Chicago Freestyle“, devenant tendance dans les réseaux sociaux

Comme prévu, les deux chansons sont les sensation du moment et a été le plus commenté Twitter.

Ce qui a surpris tout le monde, c’est que le chanteur a sorti une seule vidéo pour la chanson faisant une fusion des deux, quelque chose d’assez étrange mais qui a sans aucun doute aimé ses adeptes.

Quand?

Dans la première partie de la vidéo, vous pouvez voir une toile de fond de la ville de New York et la deuxième partie commence au crépuscule dans son natal Toronto.

Le clip vidéo était dirigé du directeur de la photographie Theo Skudra et les deux nouveaux singles tirent des éléments d’autres classiques du hip hop.

Dans ces deux chansons, Drake a abandonné hommage à Eminem et Jay-Z, dans le premier comprend un échantillon de la “Cri de chanson»De Jay-Z montrant des images de l’endroit où il a grandi.

Dans le second, il a incorporé plusieurs versets de «Superman“Du célèbre rappeur Eminem.

Les deux chansons sont les le plus écouté pour le moment, et cela en comptant les grandes premières qu’il a eues cette semaine et la dernière de Bad Bunny, JBalvin et Resident.

Dans la chanson Quand dire quand, le chanteur parle de son carrière et comme en haut des listes d’affichage, alors qu’à Chicago Freestyle, il a un histoire d’amour dans le style du rappeur avec un piano et un chœur chantés par Giveon.

Il est l’artiste avec numérique plus simple certificats, avec plus de 200 chansons dans l’histoire de Billboard Hot 100, avec 27 singles sur la liste en même temps, celui qui figure sur les charts depuis le plus longtemps, 431 semaines pour être exact.

Drake a annoncé que son album suivant ira à mi 2020, qui a tous ses adeptes très alertes.

