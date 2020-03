Drake suscite la controverse avec Michael Jackson Lyric

La nouvelle musique de Drake n’est pas venue sans controverse.

Samedi soir, le rappeur de Toronto a surpris les fans en lâchant deux nouveaux morceaux, dont «Chicago Freestyle» et «When to Say When». Ce dernier contient une parole qui ne plaisait pas aux fans de Michael Jackson.

“Michael Jackson merde, mais le palais n’est pas pour les enfants / Les femmes disent toujours que c’est puéril comme nous vivons”, rappe-t-il.

Drake fait référence au roi de la pop, qui a été inculpé de sept chefs d’accusation de violences sexuelles sur un mineur dans son ranch Neverland. Il a été acquitté de toutes les charges en 2005, mais les allégations d’abus sexuels ont refait surface dans le documentaire de HBO “Finding Neverland” de l’année dernière. Le «palais» de Drake peut faire référence à son complexe de trois acres à Hidden Hills, en Californie, qu’il appelle le domaine YOLO, ou à son nouveau manoir de Toronto surnommé The Embassy.

Les fans de Michael Jackson n’ont pas tardé à l’appeler pour avoir disséminé la légende tardive.

Attendez…. Drake a-t-il essayé de venir à Michael Jackson? Il a perdu son esprit NPF

– #SeeYouSoon (@danisbabysitter) 1 mars 2020

Drake a vraiment dit “Merde Michael Jackson mais ce palais n’est pas pour les enfants”

Bruh pourquoi tu fais des mecs comme ça? Il est parti!

– Jeffrey ♛ (@ LYDdreamer23) 1 mars 2020

Drake vient pour Michael Jackson? Oh, il va être traîné TOUT le chemin du retour à la frontière canadienne.

– ℝ (@barenaissance) 1 mars 2020

D’autres ont supposé que la référence à MJ était la façon dont Drake avait répondu aux critiques entourant ses amitiés avec des stars adolescentes comme Millie Bobby Brown et Billie Eilish, que certains ont qualifiées de «effrayantes».

Drake s’adresse vraiment à la merde des gens en disant qu’il prie pour les enfants lol…. Mais pourquoi utiliser Michael Jackson comme bar

– Na-Te ‘(@NaTe__ZA) 1 mars 2020

Est-ce que Drake va vraiment évoquer Michael Jackson dans cette chanson après la merde avec MBB et Billie? Est-ce intentionnel ou?

– ᄃ ム 丂 乇 リ (@DAMNicantonio) 1 mars 2020

Les paroles sont également surprenantes compte tenu du fait que Drake a échantillonné les voix inédites de Jackson lors de sa session de 1983 avec Paul Anka sur «Don’t Matter to Me» du Scorpion de 2018. «Drake veut laisser tomber les blagues dophiles de Michael Jackson p * mais dépenser de l’argent pour un putain de couplet inédit pour son dernier album. cette merde est irrespectueuse », a tweeté un fan.

donc Drake veut laisser tomber les blagues de Michael Jackson p * dophile mais dépenser de l’argent sur un putain de couplet inédit pour son dernier album. cette merde est irrespectueuse af

– logan (@ ldb22) 1 mars 2020

“Quand dire quand” et “Chicago Freestyle” arrivent tous deux avant le prochain album de Drake. Il a également publié un visuel pour les pistes, qui a été tourné à divers endroits à New York ainsi que dans sa ville natale de Toronto.