Drake taquine Rihanna pour la sortie de l’album

Drake et Rihanna sont entrés dans une querelle hilarante en quarantaine.

Mardi, l’ancien couple s’est engagé dans une bataille en direct sur Instagram entre DJ Spade Muzik et DJ Night Owl Sound. Une fois qu’il a remarqué que RiRi avait rejoint le flux, Drizzy a décidé de s’amuser en la taquinant dans les commentaires.

“Rih rih u ne peut pas acheter à votre DJ une seule enceinte Sonos ou quelque chose. Robyn, vous ne pouvez pas lui acheter Un seul point chaud “, a plaisanté Drake, auquel RiRi a répondu,” Champs nous attendons vos garçons. “

Leur échange affectueux s’est poursuivi. “LA PLAQUE DUB VIENT JOLI COMME UNE FENTY FOUNDATION”, a ajouté Drake. «Hahahahaha. Fring a dit que l’oiseau de nuit était stressé.

Mais Rihanna avait ses propres blagues. “Oiseau de nuit, allez boire de la camomille et graissez votre cuir chevelu”, a-t-elle dit à son ex.

“Hahahahahhahahaha vous avez une mauvaise attitude @badgalriri”, répondit-il avant de battre en claquant: “Donnez de l’eau à Drake.”

À un moment donné, Drake a même évoqué un sujet auquel Rihanna n’a pas pu échapper – le retard de son album tant attendu. “Rihanna laisse tomber R12 en ce moment”, écrit-il. Le neuvième album de Rihanna, que les fans ont surnommé «R9», attend toujours une date de sortie.

Drake est resté actif sur les réseaux sociaux pendant sa mise en quarantaine dans son manoir de Toronto. Il a fait son apparition sur les diffusions en direct d’Instagram avec son père Dennis Graham et Dabbing Granny. Il a également fait visiter sa garde-robe aux fans, y compris sa vaste collection de baskets et de bijoux. Il a révélé qu’il avait été testé pour COVID-19 après avoir passé du temps avec Kevin Durant, et les résultats sont revenus négatifs.

Pendant ce temps, Rihanna et sa Fondation Clara Lionel ont fait un don de 5 millions de dollars à diverses organisations contribuant aux efforts de secours contre les coronavirus.

Voir leur échange IG ci-dessous.