Drake tests négatifs pour le coronavirus

Drake n’a pas le coronavirus.

Le 6 Dieu a révélé qu’il a été testé pour COVID-19 et ses résultats sont revenus négatifs. Lors d’une session Instagram Live avec son père Dennis Graham vendredi soir, Drake a déclaré qu’il avait passé un test plus tôt dans la semaine.

“Vous savez que j’ai dû faire un test l’autre jour”, a déclaré Drake à son père, ajoutant, “Mais cela est revenu négatif.”

Il a ensuite révélé la procédure de test douloureuse. «Ce test était cependant inconfortable. Ils ont mis ce Q-tip à l’intérieur de vos pensées. »

Drake a été testé après que Kevin Durant ait été testé positif au coronavirus. Le rappeur et la star des Brooklyn Nets ont été vus traîner au hotspot de West Hollywood The Nice Guy peu avant le diagnostic de Durant. Depuis lors, Drake s’est isolé de son manoir de Toronto.

Il a réfléchi à son expérience en quarantaine et à la façon dont cela met les choses en perspective. «C’est comme un moment de l’histoire que nous ne reviendrons probablement jamais, un moment où vous pourrez être seul ou avec vos proches ou simplement vous connecter avec des gens», a-t-il déclaré lors du livestream. «Cela vous fait vraiment réaliser quel genre de routine nous sommes tellement habitués à l’endroit où il commence à simplement côtoyer et naviguer. Les jours commencent à voler et à voler. Et maintenant, nous avons cette chose qui nous donne envie de nous appeler, d’être face à face, de montrer un peu d’amour. “

À un moment donné pendant le Live, Dennis a donné son adresse e-mail personnelle et lui et son fils ont pris des photos ensemble. “Moi et vous ne le faites pas assez donc c’est bien juste de prendre un verre avec toutes les personnes dans le monde”, a déclaré Drake.

