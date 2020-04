Drake veut PARTYNEXTDOOR sur son prochain album

Drake fait appel à PARTYNEXTDOOR pour son prochain album.

Fraîchement sorti de la sortie de PARTYMOBILE, PARTYNEXTDOOR s’est rendu sur Instagram Live mercredi soir pour prévisualiser de nouvelles musiques pour les fans. Pendant le livestream, il a été rejoint par son frère OVO Drake, qui a dit à PND qu’il le voulait sur le projet.

“Vous obtenez sur mon album orrrrrrrrrr”, a écrit Drizzy dans le chat de groupe. “Ce n’est pas un album sans toi.”

Après avoir vu les commentaires, PARTY a dit qu’il voulait participer. “Je ne suis pas encore sur l’album de Drake”, a-t-il déclaré. “Cette merde va être folle … Je vais essayer de sortir sur cet album, mon frère.”

Les camarades du label OVO ont déjà de solides antécédents, faisant équipe sur des collaborations telles que «Reconnaître», «Prêcher», «Avec toi», «Viens et vois-moi» et leur dernier succès «Loyal».

Alors qu’il était en quarantaine dans son manoir de Toronto, Drake a fait son apparition sur Instagram Live, y compris le récent Dance-A-Thon de Diddy, où il a discuté de son nouvel album. “Je travaille sur l’album, je travaille dessus depuis un certain temps maintenant”, a-t-il déclaré à propos du suivi de Scorpion. «Une autre doublure argentée est que lorsque Dieu vous oblige à vous asseoir, je me souviens que la dernière fois que j’ai dû m’asseoir, c’était quand j’ai déchiré mon LCA. Et j’ai fait un super album avec ça. »

Il a poursuivi: «Évidemment, Dieu nous a tous à l’intérieur de la maison en ce moment, donc la quantité de concentration que je suis en mesure de mettre dans cet album est probablement bien différente de ce qu’elle aurait été si j’aurais dû y aller à travers la résidence à Vegas et être en mesure d’aller rencontrer Justin [Combs] à Miami ou autre chose. “

Le mois dernier, PARTYNEXTDOOR a sorti son album tant attendu PARTYMOBILE avec la collaboration de Rihanna “Believe It”.