Drame de patinage sur glace ‘Spinning Out’ annulé sur Netflix après une saison

Malgré un démarrage rapide de la nouvelle année, 2020 a déjà vu son premier décès pour Netflix. Après ce qui semblait être une grande performance pour la première saison de la série de patinage sur glace Spinning Out, Netflix a choisi d’annuler le drame après une seule saison. Comme on peut s’y attendre, les fans de Spinning Out seront terriblement déçus que Kaya Scodelario and co. ne reviendra pas pour une deuxième saison.

Spinning Out est une série dramatique originale de Netflix créée par Samantha Stratton. Kaya Scodelario (Maze Runner) est l’actrice principale de la série, mais l’actrice américaine Horror Story Emma Roberts incarnera à l’origine Kat Baker. Bien que nous ne sachions jamais comment Roberts aurait pu jouer, Scodelario était le remplaçant parfait, donnant au public un public très convaincant en tant que patineur artistique en difficulté.

Après avoir subi une blessure grave qui menaçait de mettre fin à sa carrière de patineuse artistique, Kat Baker saisit l’opportunité de reprendre sa carrière sur la bonne voie lorsqu’elle est associée à un talentueux patineur de bad boy, Justin Davis. Alors qu’elle fait face à l’adversité sur et hors de la patinoire, Kat lutte avec les antécédents de maladie mentale de sa famille, alors qu’elle cache son trouble bipolaire à son partenaire, craignant que sa propre histoire de santé mentale ne fasse dérailler son espoir de gloire olympique.

Netflix a-t-il renouvelé Spinning Out pour une deuxième saison?

Statut de renouvellement officiel de Netflix: terminé (dernière mise à jour: 04/02/2020)

Un peu plus d’un mois depuis la sortie du drame de patinage sur glace et Netflix a déjà pris une décision sur l’avenir de la série, ou son absence. Netflix a annulé Spinning Out après seulement une saison. Cela vient comme une surprise majeure compte tenu de ce qui semblait être un public très engagé et en croissance.

Malgré un mouvement parmi les fans, soutenu par la créatrice de la série Samantha Stratton, il ne suffisait pas que Netflix renouvelle:

Nous adorons que @spinningoutbr soit tellement investi dans #SpinningOut sur #netflix qu’ils ont commencé un hashtag pour obtenir une saison 2! Voyons la tendance #renewspinningout! pic.twitter.com/X8VQPgp0z9

– Spinning Out (@SpinningOutRoom) 24 janvier 2020

Nous attendons toujours la confirmation des raisons pour lesquelles Spinning Out a été annulé, ainsi que les pensées de la distribution et du créateur. Les annulations se résument généralement à divers facteurs, mais le plus important est l’audience. Netflix doit avoir senti que l’audience n’était pas assez large pour justifier le coût de production et de commercialisation d’une deuxième saison.

L’histoire avait-elle besoin d’une deuxième saison?

Il y avait de nombreuses questions sans réponse auxquelles la deuxième saison devait répondre. Avec la série qui arrive déjà à son terme, de nombreuses questions sont restées sans réponse.

* Spoilers pour la première saison de Spinning Out *

Nous nous attendions à voir la routine de Kat et Justin dans la finale de la première saison, qui aurait probablement ouvert la deuxième saison. Les rêves olympiques de Kat étaient à cheval sur la performance.

La pression aurait augmenté encore plus si Kat et Justin avaient remporté la compétition régionale, mais cela aurait pâli en comparaison grâce aux actions prises par sa mère Carol en finale. Après qu’il a été révélé que la sœur cadette de Kat, Serena, est victime du toilettage du Dr Parker, Carol, à juste titre irrité par l’agression sexuelle de la plus jeune fille du Dr Parker, a pris les choses en main lors d’un flash en enroulant une batte de baseball autour de son tête. Bien que de nombreux parents aient pu faire la même chose que Carol, son trouble bipolaire peut la conduire à des soins psychiatriques ou à la prison, laissant Kat s’occuper de sa sœur cadette.

Il s’est passé beaucoup plus dans la finale culminante que les fans attendaient de voir résolus dans la saison 2.

Quelle a été la réaction de l’abonné à l’annulation de Spinning Out?

Pas génial.

Je ne peux pas croire que Netflix ait vraiment l’audace d’annuler la rotation et je ne reverrai jamais Kat et Justin pic.twitter.com/GwwyPS2fxn

– tat nabrina suprématie (@noraszoe) 3 février 2020

donc vous me dites que j’ai parcouru tous ces épisodes et que je n’aurai pas la chance de voir la performance finale de kat & justins. j’ai besoin de les voir putain de skate. #RenewSpinningOut #SpinningOut pic.twitter.com/PKpxrtuP5v

– (@langfordtiffins) 4 février 2020

Le fait que Netflix a annulé #SpinningOut eye- pic.twitter.com/gYAeL0YzjO

– ✨ // #AnneWithAnE (@nite_writer_) 4 février 2020

Est-ce que Spinning Out pourrait être relancé par Netflix?

Nous n’espérerons aucun espoir des fans en disant qu’il y a une chance que Spinning Out puisse revenir à ce stade. Il y avait beaucoup d’indignation chez Netflix avec l’annulation de The OA et Sense8 et malgré un mouvement très féroce et le soutien au renouvellement des fans, Netflix n’a jamais ramené ces séries d’entre les morts.

À ce stade, tous les fans peuvent essayer.

Aimeriez-vous voir une autre saison de Spinning Out? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!