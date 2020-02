Drame insuffisamment cuit sur la classe et la race – / Film

Une bonne performance de Richard Jenkins ne peut pas sauver Le dernier quart de travail, un drame langoureux de restauration rapide qui aspire à explorer la classe et la race en Amérique centrale, mais qui n’a pas les outils pour le faire efficacement. Cinéaste documentaire Andrew Cohn fait le saut aux caractéristiques narratives ici, racontant l’histoire d’un vétéran de la restauration rapide chargé de former un nouvel employé qui possède une vision très différente de la vie. Il a la configuration d’une histoire réconfortante dans laquelle deux hommes dépareillés se forgent un respect à contrecœur de leurs expériences partagées dans la cuisine, mais The Last Shift n’a aucun intérêt à être ce genre de film. Au lieu de cela, il essaie de résoudre certains des problèmes les plus importants et les plus importants de ce pays et mord beaucoup plus qu’il ne peut mâcher.

Jenkins incarne Stanley, un décrocheur du secondaire qui porte néanmoins sa bague de classe. La fierté est un trait de caractère déterminant pour lui: il travaille chez Oscar’s Chicken and Fish, un restaurant de fast-food dans sa ville natale d’Albion, Michigan, depuis 38 ans, et il prend son travail très au sérieux. Il connaît le manuel de l’employé, peut prédire avec précision le type de sauce qu’un client veut avant de commander et se contente du fait qu’il gagne 13 $ de l’heure depuis des années. Mais il est presque temps que Stanley quitte la ville (apparemment pour la première fois), car il doit déménager en Floride pour retirer sa mère vieillissante de sa maison de retraite. Entrez Jevon (Shane Paul McGhie), Le remplacement de Stanley pendant le quart de nuit. Un ancien écrivain pour son journal scolaire, Jevon est un gars vif qui pense qu’il est meilleur que ce travail merdique mandaté par le tribunal – mais il est également en probation pour avoir endommagé un monument public, et il gaspille son potentiel à se défoncer avec ses amis pour éviter sa petite amie et son bébé.

Dans la cuisine, l’attitude désaffectée de Jevon se heurte à l’insistance de Stanley pour que tout soit juste. Les discours de Jevon sur la cupidité des entreprises semblent ébranler Stanley éveillé (Jenkins incarne Stanley comme un gars qui n’est pas l’outil le plus tranchant du hangar, donc la révélation qu’un fast-food pourrait ne pas se soucier profondément de ses employés lui semble vraiment choquante), et les deux forment brièvement un lien – le type de relation entre collègues où vous les tenez à distance, mais cela ne vous dérange pas d’être autour d’eux.

Stanley se considère comme une bonne personne, mais il est aussi un raciste discret. Lorsque Jevon vient travailler au cours de son premier jour, Stanley ne le laisse pas entrer. “Pensiez-vous que j’allais voler l’endroit?”, Demande Jevon, et Stanley proteste peut-être un peu trop avec son déni. Plus tard, quand il découvre que Jevon est un écrivain, il est curieux: «Qu’est-ce que tu écris? Raps and stuff? »Lorsque la discussion sur les bulles de tension raciale survient au cours d’une scène, Stanley prouve que c’est le type de mec blanc qui prétend que les Noirs« jouent toujours la carte de la race ». Il refuse de reconnaître que le privilège blanc ne signifie pas que le blanc les gens flottent dans la vie sans problèmes, mais simplement qu’ils se déplacent à travers le monde sans avoir à porter le fardeau supplémentaire que les personnes de couleur portent chaque jour. Reconnaître qu’il existe des forces institutionnelles qui oppriment les Noirs depuis des centaines d’années nécessiterait une refonte complète de la vision du monde simpliste de Stanley, et il est trop tard dans le jeu pour ce niveau de recâblage. Mais Stanley, autrefois docile, semble maintenant avoir débloqué la capacité de se plaindre de sa situation dans la vie, et son droit soudain et son sentiment d’être lésé ne sont pas un bon aperçu pour lui. Jevon ne l’a pas, et cette partie du film m’a fait penser à ce qu’aurait été le Joker de Todd Phillips s’il avait un personnage qui a servi de contrepoint intellectuel aux idées à moitié cuites d’Arthur Fleck sur les hommes blancs lésés.

Mais il y a le moindre soupçon de changement progressif. Lorsque Stanley était au lycée, lui et son copain (Ed O’Neill) a vu un enfant noir se faire attaquer (et finalement tuer) par des intimidateurs blancs, et Jevon demande si Stanley a fait quelque chose pour essayer d’arrêter l’attaque – ou s’il a même dit quelque chose à la police à ce sujet par la suite. La réponse est non sur les deux plans, mais la mémoire refoulée a refait surface et Stanley ne peut pas tout à fait la secouer; pour la première fois, il se demande sérieusement s’il aurait dû essayer d’aider. Malheureusement, cet arc microscopique pour son personnage est beaucoup trop petit pour être satisfaisant, et à la fin du film, les transgressions de Stanley se sont accumulées si haut qu’il est presque insultant de conclure ce récit sans une fouille plus profonde de son esprit. (Une action particulièrement dickish a de graves conséquences pour Jevon.)

Les acteurs s’acquittent bien du matériel qu’on leur donne, mais la portée du film dépasse toujours de loin sa portée. Le film n’arrive jamais à un endroit où toutes ses conversations et ses provocations ont l’impression de se fondre en une thèse claire, et sa fin frustrante penche vers la résonance émotionnelle, mais n’atteint pas le coup de poing que les cinéastes espéraient. Celui-ci était juste un gros manque pour moi, et même si Jenkins est solide comme d’habitude, la chose dont je me souviendrai le plus de ce film est qu’il m’a présenté Shane Paul McGhie, un jeune acteur prometteur que j’ai hâte de voir dans quelque chose autre.

/ Classement du film: 4 sur 10

