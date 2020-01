Drame Netflix «Le pouvoir du chien» avec Benedict Cumberbatch commence le tournage

Dans son rôle à l’écran dans un original Netflix, Benedict Cumberbatch jouera dans l’adaptation du scénario de The Power of the Dog. Le tournage a enfin commencé et nous pouvons nous réjouir d’en apprendre davantage sur le drame dans les prochains mois, y compris les lieux de tournage, les bandes-annonces et, finalement, la date de sortie de Netflix.

The Power of the Dog est un prochain drame Netflix Original basé sur le scénario écrit par la réalisatrice Jane Campion. Le scénario de Campion est une adaptation du roman du même nom de 1967 du romancier Thomas Savage. Derrière la production de l’original, il y a les films BBC, Bright Star et See-Saw Films.

Quelle est la date de sortie de Netflix?

Nous sommes encore loin avant de connaître la date de sortie officielle de The Power of the Dog. IMDb a le film répertorié pour 2021, nous pouvons donc nous attendre à ce que le drame original arrive au plus tôt au premier trimestre de 2021.

Est-ce que The Power of the Dog sera disponible en streaming dans ma région?

La seule région dont nous remettons en question la publication est le Royaume-Uni. Les films de la BBC étant répertoriés dans la production, il y a toutes les chances que The Power of the Dog ne soit pas autorisé au Royaume-Uni. Il est plus que probable que le film pourrait être diffusé sur BBC One, puis disponible pour être diffusé sur BBC iPlayer avant de finalement se diriger vers Netflix.

Cela est similaire à la façon dont d’autres coproductions Netflix et BBC fonctionnent comme Dracula et Wanderlust.

Quant au reste du monde, The Power of the Dog devrait sortir dans votre région Netflix.

Quelle est l’intrigue de The Power of the Dog?

Le synopsis de The Power of the Dog a été fourni par Netflix:

Une paire de frères qui possèdent un grand ranch au Montana sont opposés lorsque l’un d’eux se marie.

L’histoire est basée sur l’intrigue du roman du même nom de l’auteur Thomas Savage, et pourrait certainement être l’un des drames les plus sombres de la programmation originale. Des éléments de l’histoire contiennent l’intimidation, la misogynie et l’homosexualité dans le Montana des années 1920.

Qui sont les acteurs?

Jusqu’à présent, seuls trois acteurs ont été confirmés pour jouer dans The Power of the Dog:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Phil BurbankBenedict CumberbatchLe jeu d’imitation | Docteur Strange | Star Trek into DarknessRoseKirsten DunstSpider-Man | Mélancolie | Entretien avec le vampireGeorge BurbankJesse PlemonsL’irlandais | Breaking Bad | Soirée jeu

Avant le casting de Kirsten Dunst, l’actrice Elisabeth Moss a été choisie comme Rose, mais en raison de conflits d’horaire, elle a dû se retirer du projet. Moss est surtout connue pour son rôle de June Osborne,

Un autre remplaçant était Paul Dano qui avait auparavant été choisi comme George Burbank. Malgré ses meilleurs efforts, ses conflits d’horaire l’ont obligé à quitter The Power of the Dog et a été remplacé par Jesse Plemons.

Le pouvoir du chien sera le premier rôle principal à l’écran dans un original Netflix pour l’acteur Benedict Cumberbatch. Il a déjà joué dans un Netflix Original lorsqu’il a prêté sa voix à la production de Mowgli en incarnant Shere Khan le tigre.

Quand le tournage a-t-il commencé pour The Power of the Dog?

Grâce au statut mis à jour d’IMDb, nous avons la confirmation que The Power of the Dog a commencé le tournage le 25 janvier 2020.

La date de fin du tournage n’a pas été annoncée, mais il est plus que probable que le tournage se terminera en mars.

Avez-vous hâte de voir sortir The Power of the Dog?