Drame télévisé acclamé avec Lennie James – HITC

Les nouveaux épisodes ont été un régal, alors voici où regarder la série Save Me 1.

Vous avez manqué la première fois? Ne pas s’inquiéter.

En ce moment, beaucoup d’entre nous saisissent cette opportunité pour écouter une gamme d’émissions de télévision qui nous ont été recommandées ou qui ont été acclamées au fil des ans.

Honnêtement, nous ne sommes pas à court d’idées – ils disent que nous vivons à l’âge d’or de la télévision, après tout!

Sur les médias sociaux, nous avons vu beaucoup de gens plonger dans certains des plus grands pour la première fois, avec des goûts tels que The Sopranos, Twin Peaks, The Wire, Game of Thrones et Prison Break.

Cependant, de nouvelles saisons de favoris familiers sont arrivées cette année également, avec des fans actuellement sur la lune avec le retour de Save Me avec Lennie James. C’était un succès total lors de sa première première en 2018, et la saison 2 a finalement frappé Sky Atlantic le mercredi 1er avril 2020.

Ça fait beaucoup de buzz et ça vaut vraiment le coup d’essayer, et si vous n’avez pas vu la première série, voici comment faire ça…

Où regarder la série Save Me 1

Save Me series 1 est maintenant disponible pour diffuser sur Amazon Prime Video, YouTube et Google Play

Malheureusement, la série n’est pas disponible sur Netflix. Comme mentionné cependant, il existe un certain nombre d’endroits où vous pouvez accéder à la série acclamée, pour un prix …

Sur Amazon, c’est 8,99 £ pour acheter toute la première série en définition standard; il en coûte 1 £ supplémentaire pour la définition HD. Les épisodes individuels, en revanche, sont au prix de 1,89 £ (définition standard) et 2,49 £ (HD).

Il est actuellement plus cher à regarder sur YouTube, avec le prix du coffret à 10,99 £ (standard) et 13,99 £ (HD). Encore une fois, les épisodes peuvent être achetés individuellement.

Sur Google Play, le coffret complet est disponible pour 10,99 £, avec des épisodes individuels au prix de 1,99 £.

Lennie James parle de l’avenir de Save Me

C’est définitivement le bon moment pour monter à bord, car il pourrait y avoir une troisième série en cours…

Lors d’une conversation avec Digital Spy, la star centrale Lennie James a été interrogée sur un suivi potentiel, auquel il a répondu: “Je mets tout en place, ou j’essaye de le faire dans ma tête … pas encore tout à fait.”

En continuant à peser, il a ajouté: «Mais oui, je pense à continuer l’histoire parce que, comme je l’ai dit, c’était toujours une idée pour une série télévisée de retour et je ne pense pas que j’en ai fini avec ces personnages.”

En nous donnant un aperçu potentiel, Lennie a déclaré: «Il faut que ce soit une idée qui englobe tous les personnages, car il ne s’agit pas seulement des aventures continues de Nelly et de sa recherche de son enfant… C’est aussi de ce que fait cette recherche ou ce que fait ce voyage. pour les gens autour de lui. Donc, si je peux en trouver un qui rassemble le gang, alors absolument… »

Dans cet esprit, c’est un voyage que vous voudrez entreprendre dès que possible.

