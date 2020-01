‘Draugen’ se dirige vers Xbox One et PS4 en février

Red Thread Games a annoncé aujourd’hui que les propriétaires de PlayStation 4 et Xbox One peuvent enfin se lancer dans leur thriller psychologique «fjord noir», Draugen, sorti l’année dernière sur PC. Le jeu se dirigera vers ces consoles le 21 février. Pour célébrer, ils ont rassemblé une bande-annonce narrative pittoresque, que vous pouvez trouver ci-dessous.

Vous incarnez Edward Charles Harden, un voyageur américain en 1923 qui est venu en Norvège pour retrouver sa sœur disparue. Accompagné de votre pupille Lissie, vous explorerez cette communauté côtière pittoresque nichée parmi les fjords et les montagnes de la Norvège rurale. Mais les regards peuvent être trompeurs, alors que Draugen vous pousse à dénicher l’obscurité qui se trouve au plus profond de vous…