Draw Distance révèle l’expansion de ‘Vampire: The Masquerade – Coteries of New York’ dans ‘Shadows of New York’

Draw Distance a suivi leur Vampire: The Masquerade – Coteries of New York avec une nouvelle extension autonome Vampire: The Masquerade – Shadows of New York. Il sera lancé simultanément sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam en 2020.

La nouvelle extension (bien que vous n’ayez pas besoin de jouer au jeu original pour vous mettre à jour) vous voit comme un paria dans votre propre secte vampirique. Mais lorsque le chef Anarch de New York rencontre une fin horrible, parmi tous les vampires de la métropole, vous êtes le seul à enquêter.