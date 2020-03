Dread Notes Revisited: Plus des documents de collection les plus effrayants de Horror Gaming

Il y a quelque temps, nous avons compilé une liste des meilleurs documents à collectionner de jeux d’horreur et exploré comment ces éléments sous-estimés contribuaient à l’expérience globale. De la création de tension à l’explication de la mécanique et à la contrebande de petits œufs de Pâques, nous avons découvert qu’il n’y a pas de limites à ce qu’un développeur peut réaliser lorsqu’il pense en dehors des sentiers battus.

En fait, il y avait tellement d’études de cas fascinantes que nous ne pouvions pas leur faire de place et depuis que cet article original a été publié, il y a eu une multitude de nouvelles versions qui ont trouvé d’autres façons intéressantes d’exploiter la convention. Dans cet esprit, il est grand temps que nous réexaminions le sujet et voyions ce que les autres documents de collection ont à offrir.

Fournir des conseils: Silent Hill 2 – «Dead Men, Dead Men»

L’une des façons les plus courantes d’incorporer de la littérature dans un jeu d’horreur consiste à cacher des solutions de puzzle dans un texte lisible. On ne sait pas pourquoi cela est si important dans le genre – autre que de donner aux joueurs un répit de toutes les rencontres de monstres – mais il n’y a sans doute pas d’IP qui démontre mieux le trope que Silent Hill.

Un point culminant évident est l’énigme «Libérez l’homme innocent» du deuxième opus de la franchise, qui vous met au défi d’identifier la partie sans culpabilité dans une pièce pleine de cadavres suspendus. Pour le casser, vous devrez étudier une gravure à proximité qui décrit chacun de leurs crimes (en distiques rimés, comme si la situation n’était pas assez effrayante) et les circonstances dans lesquelles ils ont été pris.

Votre travail consiste alors à faire correspondre ces profils aux corps correspondants, afin que vous puissiez déterminer lequel d’entre eux a été injustement accusé. C’est l’une des plus grandes énigmes du médium, car elle teste non seulement vos capacités de raisonnement déductif, mais joue également dans la peur psychologique qui est au cœur de Silent Hill 2. L’indice écrit est déterminant pour créer cette atmosphère maussade, avec ses vers inquiétants, ses images envoûtantes et ses sombres implications. Mieux encore, le poème lui-même est soumis à des révisions – selon le niveau de difficulté que vous avez choisi – ce qui signifie que vous avez la possibilité d’être à nouveau déconcerté dans les parties suivantes.

Prendre ses marques: la ville qui coule – Lettres d’Oakmont

Là où la plupart des titres du monde ouvert utilisent des marqueurs objectifs pour vous orienter, La ville qui coule adopte une approche plus pratique. Vous voyez, plutôt que d’avoir une icône miraculeusement sur votre boussole chaque fois que vous acceptez une mission, ce jeu vous charge d’un bon travail de détective à l’ancienne et vous met en charge des directions. Parfois, vous devrez peut-être visiter le registre immobilier pour rechercher une entreprise locale, tandis que d’autres fois, vous parcourrez les archives des journaux pour trouver le dernier lieu connu d’un suspect. Quoi qu’il en soit, c’est à vous de déterminer la bonne adresse et de la localiser manuellement sur la carte.

Ce nouveau mécanicien est de loin l’aspect le plus gratifiant de l’effort de Frogware et il est placé au centre de la quête «Lettres d’Oakmont». Un exercice d’orientation précoce, cette affaire démarre avec vous en découvrant un paquet de lettres qui relatent les escapades d’une personne disparue qui traversait la métropole inondée. Si vous choisissez de suivre le fil d’Ariane contenu dans ces indices, vous serez amené à toutes sortes de surprises fantasmagoriques qui vous manqueraient autrement. En plus de vous pousser vers des points d’intérêt, les lettres racontent également de petites histoires de fantômes efficaces, avec une prose écrite de façon vivante qui rappelle le style de H.P Lovecraft.

Décider de la fin: jusqu’à l’aube – 1952

Les chemins narratifs ramifiés dans Jusqu’à l’aube dépendent d’un certain nombre de conditions, y compris les relations que vous développez entre les personnages, les choix que vous faites en leur nom et votre capacité à réussir ces QTE capricieux. Cependant, l’un des facteurs les plus intéressants est le système d’indices innovant qui régit la conscience de votre avatar de l’intrigue.

En un mot, il y a trois mystères généraux à résoudre et plus vous trouvez d’indices en naviguant dans les niveaux, plus vous avez de chances de relier les points. Cela semble assez simple, jusqu’à ce que vous réalisiez que de nombreux enregistrements sont assez faciles à ignorer, souvent cachés dans des crevasses invisibles ou cachés derrière des obstructions environnementales. Non seulement cela, mais certaines informations peuvent être rendues complètement inaccessibles si vous suivez le mauvais chemin.

Le concept est mieux illustré par le fil ‘’ 1952 ’’, dans lequel une série de preuves vous aide à démêler un complot élaboré impliquant un hôpital psychiatrique sans scrupules et son lien obscur avec une mine effondrée. Entre autres choses, vous déterrerez de vieilles boîtes de films, des expositions de journaux et une missive interne demandant au personnel de garder les «espions» à distance. Vous devrez tout collecter pour obtenir une image complète de ce qui se passe, mais si vous y parvenez, des conversations supplémentaires, des cinématiques manquantes et de tout nouveaux choix qui pourraient simplement sauver la vie d’un personnage vous seront présentés.

Élargir vos horizons – Pamali: un livre sur les fantômes indonésiens

Pamali donne une tournure unique au genre d’horreur en mettant clairement l’accent sur les tabous culturels et les valeurs traditionnelles. Étant donné que vous ne pouvez réellement combattre aucune des entités malveillantes, votre ligne de conduite la plus intelligente est d’être respectueux des coutumes locales, de connaître les origines de chaque esprit et, si possible, de les apaiser en participant à des cérémonies sacrées. C’est une prémisse vraiment cool, qui vous oblige à réviser les croyances indonésiennes pour avoir du succès.

Mais si vous êtes originaire d’une province occidentale, vous vous trouverez probablement désavantagé, étant donné que de nombreux mythes asiatiques ici vous seront complètement inconnus. Vous devrez donc verser sur chaque bout de papier que vous pourrez trouver jusqu’à ce que vous ayez une bonne idée de ce qui apaisera les fantômes concernés. En ce sens, Pamali est plus dépendante des documents de collection que toute autre entrée de cette liste, car vous êtes obligé de vous armer de connaissances au lieu d’armes.

Les développeurs ont même publié un livre complémentaire complémentaire qui sert de sorte d’encyclopédie surnaturelle – cataloguant 30 types de fantômes différents – avec les backstories, les illustrations et les petits anecdotes qui l’accompagnent. C’est comme si vous receviez une éducation gratuite en études folkloriques! Si cela semble attrayant, vous devriez également vérifier The Witcher 3 (Polonais) et La douceur du foyer (Thaï), qui utilisent également leurs bestiaires en jeu pour promouvoir les mythes autochtones.

Incitation aux émotions – Le dernier d’entre nous: Note de coin

Au fil du temps, le chef-d’œuvre fondateur de Naughty Dog a acquis une réputation injustifiée d’être un larmoyant pleureur, même s’il est relativement sous-estimé pour la plupart. Prenons l’histoire d’Ish, par exemple, une tragédie qui est véhiculée par des notes prosaïques qui sont efficaces précisément parce qu’elles sont si factuelles.

L’histoire se déroule au cours de huit entrées du journal, racontant comment un pêcheur commercial a réussi à esquiver la première épidémie de Cordyceps en sortant en mer et en attendant que le tout explose. Après quelques mois, il accoste à Pittsburg et s’installe dans le réseau d’égouts voisin, après quoi il adopte le personnage d’un «homme-taupe» reclus. Là, il vit une existence paranoïaque et protégée, jusqu’à ce qu’il rencontre une famille désespérée lors d’une de ses courses. Contre son meilleur jugement, il les invite chez lui, et ils se développent en un cercle serré: partage de repas communs; participer à l’entretien du refuge, et généralement se bâtir une vie meilleure pour eux-mêmes.

Hélas, le monde de Le dernier d’entre nous est un endroit cruel et impitoyable, où se lier aux autres peut être une erreur fatale. Et, bien sûr, le pêcheur est finalement puni pour avoir baissé sa garde, lorsqu’un des résidents laisse accidentellement une porte entrouverte, exposant le groupe à une horde infectée. Vous devez remplir les blancs après cela, mais toute l’affaire culmine sur un cliffhanger sombre et non sentimental (photo ci-dessus) qui est d’autant plus déchirant pour sa directivité laconique.

Par plaisir – Contrôle: Threshold Kids

La construction mondiale de Contrôle est délibérément obtus, fournissant une exposition très limitée tout en s’attendant à ce que vous conserviez une charge d’informations floues et mémorisiez une douzaine d’initialisations différentes. En tant que tel, vous pouvez facilement vous perdre dans les mauvaises herbes en essayant de garder une trace de tous les AWE, HRA, FBC et quelles que soient les «formes d’onde de résonance» infernales qui sont censées être.

Le seul moyen infaillible de comprendre tous les charabia ésotériques est de parcourir tous les coins de la maison la plus ancienne pour la correspondance interne. Et le garçon t’assigne beaucoup de ces devoirs! En fait, il y a plus de 260 documents à collectionner à parcourir, dont certains sont essentiels pour que vous ayez une compréhension encore plus vague de ce qui se passe. Pourtant, même si le volume de lecture peut être écrasant, votre travail sera parfois récompensé par un épisode des délicieux «Threshold Kids».

Conçues comme un outil de communication pour aider les jeunes à s’enrouler dans le jargon impénétrable du bureau, ces cassettes VHS font partie du processus d’intégration des nouvelles recrues. Et parce que le spectacle a été bricolé à peu de frais (avec du personnel qui construit tous les décors, enregistre toutes les séquences et fournit même les voix pour le casting de marionnettes de fortune), il y a un charme lo-fi charmant auquel il est difficile de résister.

Les efforts de l’heure amateur sont à la fois surréalistes et hilarants dans une égale mesure, rappelant ces courts métrages expérimentaux étranges que vous trouverez sur Natation adulte à 2 heures du matin. La comédie décalée découle principalement de l’incongruité de regarder des poupées effrayantes expliquer la métaphysique de la même manière que Rue de Sesame s’attaquerait aux ABC. Mais il y a tellement de détails bien observés à savourer, comme les performances maladroitement pilotées, le montage insensé et l’ambiance menaçante menaçante qui sous-tend une grande partie du dialogue. Complétez le tout avec la chanson thème stridente et discordante et vous avez une collection captivante qui est sans doute plus captivante que le jeu lui-même.

Thèmes soulignés: Bioshock – Picasso de la chirurgie

Bioshock est thématiquement dense, ce qui soulève des questions sur la nature du libre arbitre, de la dépendance, de la classe et de la religion. Pourtant, alors qu’il réfléchit à ces domaines avec un examen sans faille, son principal objectif est la croyance objectiviste que les génies devraient être autorisés à atteindre leur plein potentiel, sans surveillance du reste du monde. Nous voyons les dangers de cette philosophie se manifester dans le cadre du jeu, Rapture: une dystopie sous-marine où les scientifiques, les créatifs et les universitaires ont carte blanche pour atteindre leurs objectifs par tous les moyens qu’ils jugent nécessaires.

Au moment où vous arrivez, l’expérience sociale est déjà un échec catastrophique. Un despote autoritaire exerce désormais un contrôle total sur l’infrastructure de la ville (y compris l’approvisionnement en oxygène), la guerre des gangs a éclaté dans les rues et les habitants ont été rendus fous par un épissage indulgent des gènes. Il s’avère que le pouvoir non réglementé n’était pas une si bonne chose après tout!

Pour illustrer davantage ce point, le titre utilise intelligemment les journaux audio qui en révèlent plus sur l’orgueil rampant qui a conduit à la chute inévitable de Rapture. Les revues du Dr Steinman présentent un intérêt particulier, car le chirurgien accompli devient de plus en plus obsédé par la notion de «sculpter» un spécimen parfait de ceux qui ont le malheur de tomber sous son couteau. Libéré des entraves de la morale conventionnelle, il se présente comme une figure de type Picasso qui a dépassé les «formes fatiguées» de la physionomie humaine et cherche à créer un art transgressif. Pour réaliser cette ambition, il s’attache à réorganiser les traits du visage de ses patients, quel que soit leur consentement. Bien sûr, nous finissons par voir le travail horrible de Steinman, mais ce qui vous tient vraiment à cœur, ce sont ces observations dérangées et ces diatribes vantardes. Ce sont vraiment des trucs qui font froid dans le sang.