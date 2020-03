Dream Apex Pictures adapte l’histoire de Lovecraft ‘Celephaïs’ avec une approche pratique [Exclusive]

Publié en 1922, H.P. LovecraftLa petite histoire Celephaïs est le dernier travail de l’auteur qui se dirige vers l’écran, avec Photos de Dream Apex révélant exclusivement à Bloody Disgusting cette semaine qu’ils transforment actuellement l’histoire en un court-métrage indépendant.

L’équipe nous dit: «L’histoire est un mélange de fantaisie sombre et d’horreur qui traite de thèmes familiers de Lovecraft: le désespoir, l’isolement, l’obsession, les rêves, l’horreur cosmique et, bien sûr, la folie. L’histoire est de sept pages, et nous estimons que notre film se situera entre vingt et trente minutes. “

Celephaïs raconte l’histoire d’un garçon qui a le rêve le plus merveilleux quand il a sept ans, puis passe soixante-six années misérables à essayer désespérément de le retrouver, pour échapper à sa vie mondaine et déprimante.

Voici le communiqué de presse complet qui nous a été envoyé par Dream Apex:

«Nous avons été aussi fidèles que possible au matériel source, en utilisant autant que possible pour raconter l’histoire d’une manière qui a du sens sur le film. Bien qu’une grande partie de la nouvelle puisse être adaptée à peu de frais, le plus grand défi réside dans les éléments fantastiques qui sont beaucoup trop chers pour un film indépendant, tels que des hydravions, des chameaux et une ville de marbre rose flottant dans le ciel. Nous les avons donc modifiés pour correspondre aux contraintes de notre budget, tout en conservant leur essence. Nous avons également inclus des tonnes d’oeufs de Pâques pour les fans de Lovecraft.

«Nous vivons et travaillons en Nouvelle-Angleterre, et nous sommes passionnés par le tournage ici et par la mise en scène de lieux qui n’ont jamais été filmés. C’est notre maison, mais, plus important encore, cela nous offre des endroits qui ressemblent et se sentent comme s’ils ont été pris directement de son travail, et qui sont presque impossibles à reproduire ailleurs. Nous pouvons pratiquement sortir nos portes et trouver des endroits parfaits et effrayants dans lesquels tirer, tels que des villes balnéaires étranges, des côtes rocheuses et même des châteaux médiévaux.

“Nos effets spéciaux, par Jeff O’Brien et Nicholas Flanagan (Shuttle, Drive-In Horrorshow, God of Vampires) sont tous pratiques, comprenant latex gore, marionnettes et tours de caméra. À l’exception de la composition de nos effets à l’aide d’un ordinateur, il n’y a rien dans ce film qui n’aurait pas pu être fait il y a cent ans. Cette approche est née de notre manque de budget, mais est devenue notre force à mesure que la production se poursuit. Et nous sommes des enfants d’horreur des années soixante-dix, quatre-vingt et quatre-vingt-dix, nous nous sentons donc chez nous en faisant notre film de cette façon.

«Le calendrier a été intense et exténuant. Nous avons écrit le premier mot du scénario fin août, produit une grande partie du film (y compris le casting et le repérage des lieux) en peu de temps, et nous avons pu faire rouler la caméra huit semaines plus tard. Le film se compose de plus de vingt scènes, à différents endroits, nous n’avons donc presque pas eu le temps de terminer un tournage et de produire le suivant. Cela a été un processus insensé, mais je suppose qu’il est approprié d’avoir un peu de folie quand on aborde le travail de Lovecraft. Comme pour tous les films en production actuellement, nous avons été retardés par COVID-19, mais nous sommes à environ les deux tiers du tournage, et nous espérons avoir une coupe mixte finie cet été (bien que cela puisse changer).

«Nous sommes extrêmement heureux de nous attaquer à cette histoire. Nous sommes de grands fans de Lovecraft, et ce fut un honneur d’essayer de donner vie à son monde, en le filmant dans le coin effrayant de notre pays qu’il a appelé chez lui. Étant donné que la portée de ce projet est assez ambitieuse, nous comptons beaucoup sur le soutien de la communauté cinématographique locale et nous sommes ravis de la façon dont les efforts collectifs de chacun portent leurs fruits. Celephaïs est une célébration du talent, de la passion et du dévouement des cinéastes de la Nouvelle-Angleterre. Nous avons hâte de le partager avec vous tous.

“Celephaïs est réalisé par Michael Neel (scénariste / réalisateur de Drive-In Horrorshow, réalisateur / animateur en chef d’Infinite Santa 8000 et réalisateur / animateur de Jasper Tales) et produit par Joe Lemieux (scénariste / producteur de The Stoop, artiste pour Infinite Santa 8000 et Jasper Tales, et scénariste / réalisateur de Veil of Blood), à partir d’un scénario écrit par les deux. Les stars du cinéma Chuck Schwager, Silvia Graziano, Jasper Neel, Judith Kalaora, Christopher Bricklemyer et Cieara Donati. “

Vous pouvez consulter quelques-unes des premières illustrations promotionnelles du film ci-dessous!