DreamDoll joue Coy à la question de G-Eazy: “Nous en contact”

DreamDoll a facilité son single avec G-Eazy intitulé “Who You Loving?” et on leur a demandé si la chimie de leur clip vidéo à l’écran conduisait à quelque chose de plus.



La collaboration entre DreamDoll et G-Eazy a été une surprise pour les fans, mais c’était leur interaction dans le clip de “Who You Loving?” qui avait le moulin à potins rampant. Les deux rappeurs se sont liés pour le dernier single de DreamDoll, un morceau qui a suivi son ajout au “Thot Box (Remix)” de Hitmaka. La femcee a rendu visite à Drewski au Hot 97 pour parler de ses dernières sorties mais n’a pas pu éviter les questions sur sa relation avec le rappeur de Bay Area.

Interrogée sur la “chimie à l’écran” qu’elle et G-Eazy semblaient avoir, DreamDoll l’a repoussé. “C’était comme une chose naturelle”, a-t-elle déclaré. “J’ai l’impression que c’est un disque de dope. C’est un disque d’amour et nous avons dû le vendre. Et nous [sold] “Drewski a essayé d’appuyer pour plus d’informations et cette fois, DreamDoll a joué timidement.” C’est ce que c’est “, a-t-elle ajouté avec un sourire.” Nous sommes en contact. “

DreamDoll a ensuite parlé du tournage vidéo et de la façon dont elle et G-Eazy sont entrés dans les projets et ont commencé à filmer avec les résidents. Elle a qualifié le tournage de “bonne ambiance” avec des gens qui étaient venus pour être dans la vidéo. Regardez l’interview de DreamDoll avec Hot 97 ci-dessous et découvrez ce qu’elle avait à dire sur le fait de devenir une personnalité publique et de se tailler une carrière de rap après la télé-réalité.

