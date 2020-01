Dreamville révèle la liste des titres de ‘Revenge: Deluxe’

Dreamville est sorti pour plus de vengeance.

Après beaucoup d’anticipation, Dreamville Records devrait sortir l’édition de luxe de Revenge of the Dreamers III. J. Cole a révélé la pochette illustrée et le tracklisting, qui incluent de la nouvelle musique du gang, notamment Ari Lennox, EarthGang, Bas, JID, Cozz et Lute. Les 12 titres présentent également des apparitions de 6LACK, Vince Staples, Dreezy, Smino, Guapdad 4000, Childish Major et Reason. Cole lui-même n’est répertorié sur aucune des pistes.

Plus tôt cette semaine, Dreamville a abandonné son pack 1/16 comprenant deux des coupures d’album, “BUSSIT” d’Ari Lennox et “Still Up” d’EarthGang avec Reason.

Cela marque la suite de Revenge of the Dreamers III, nominé aux Grammy Awards l’été dernier, qui présentait des apparitions de Kendrick Lamar, DaBaby, Ty Dolla $ ign et Cole. En novembre, le président de Dreamville Records, Ibrahim Hamad, a annoncé qu’une édition de luxe était en route.

De plus, J. Cole prépare son propre album The Fall Off pour une sortie en 2020. Il accueillera son deuxième festival annuel Dreamville à Raleigh, en Caroline du Nord, le 4 avril.

Revenge: Deluxe arrive jeudi à 21 h. EST. Voir la liste des pistes ci-dessous.