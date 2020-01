Dreamville revient avec une nouvelle musique d’Ari Lennox, EarthGang et Reason

Le réel est de retour.

Dreamville re-ups pour 2020 avec leur pack 1/16 comprenant deux nouveaux morceaux d’Ari Lennox et EarthGang. Sur son offre solo “BUSSIT”, la Première Dame de Dreamville la garde sexy et émouvante. “Je sais que tu me sens / Bussit au dixième degré”, chante Ari.

EarthGang apparaît avec Reason de TDE sur l’anthémie “Still Up”. “Maintenant, nous avons tout le gang foutu”, rap EarthGang. «J’ai atteint la position la plus élevée / je travaille jusqu’à ce que je prenne la position la plus élevée.

Il s’agit de la première nouvelle musique du collectif Dreamville depuis la compilation Revenge of the Dreamers III de l’été dernier, qui a été certifiée or et a remporté deux nominations aux Grammy pour le meilleur album de rap et la meilleure performance de rap («Down Bad»). En novembre, le président de Dreamville Records, Ibrahim Hamad, a annoncé qu’une édition de luxe était en route.

De plus, J. Cole prépare son propre album The Fall Off pour une sortie cette année. Il accueillera son deuxième festival annuel Dreamville à Raleigh, en Caroline du Nord, le samedi 4 avril.

