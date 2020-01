Dres Fran Drescher dit que le cancer l’a aidée à se réconcilier avec son ancien homosexuel

Fran Drescher, Peter Jacobson

En apprenant qu’elle souffrait d’un cancer, Peter Jacobson est revenu vers elle, sans colère, pour lui donner de l’amour.

Le cancer de Fran Drescher a aidé l’actrice à rétablir son amitié avec son ex-mari et collègue écrivain Peter Jacobson.

La star de Nanny, qui développe une nouvelle comédie musicale à Broadway basée sur la comédie à succès avec son ex, révèle qu’ils avaient rompu tous les liens à la fin de son mariage et qu’il était très en colère, mais maintenant il vit sa «vie authentique» comme un homme gay, et le couple prend des vacances ensemble comme meilleurs amis.

“Il est très facile pour nous de devenir un couple marié”, explique Drescher à wenn.com.

«Nous sommes plus proches que nous ne le sommes avec les autres. Nous sommes toujours partenaires dans The Nanny et partageons tout. Voilà notre bébé. Nous envoyons des messages texte tout le temps et utilisons FaceTime tout le temps.

«Je pense que c’était le côté positif d’avoir reçu un diagnostic de cancer il y a 19 ans. Il était bouleversé parce que j’ai rompu le mariage et je me sentais très abandonné, même si maintenant nous réalisons tous les deux que c’était le meilleur parce que cela lui a donné l’opportunité de vivre une vie authentique. Une fois qu’il a reçu l’appel qu’il avait un cancer, il a commencé à pleurer, puis sa colère a disparu et il ne restait plus que l’amour. »

“A partir de ce moment, nous avons commencé à reconstruire … et maintenant nous sommes très impliqués les uns avec les autres et nous avons la comédie musicale de The Nanny en direction de Broadway, ce que nous allons faire.”