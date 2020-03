Drew Brees se penche sur la situation de libre agence de Tom Brady

Drew Brees sait ce que c’est que d’être un agent libre de haut niveau.



Pour la première fois de sa carrière, Tom Brady deviendra un agent libre de la NFL. Le champion à six reprises du Super Bowl joue avec les New England Patriots depuis 20 ans maintenant et il est presque impossible de l’imaginer avec une autre équipe. Il aura 43 ans au début de la saison prochaine et il est clair qu’il veut aller quelque part qui lui donne un vrai coup de feu à un septième championnat.

Un autre quart-arrière plus âgé qui revient cette saison n’est autre que Drew Brees des New Orleans Saints. Brees était un invité sur le Greg Hill Show de WEEI et lors de son apparition, il a donné son avis sur la décision imminente de Brady. Comme l’explique Brees, Brady examine probablement bien plus que les seuls aspects financiers de sa situation.

Maddie Meyer / .

“Eh bien, je ne peux pas parler pour Tom, mais je sais que pour moi, à ce stade de ma carrière, je veux juste gagner. Je veux juste gagner », a déclaré Brees. «Je pense que Tom est un gars qui est en quelque sorte un modèle pour nous tous depuis de nombreuses années. Je ne pense pas que tout cela concerne l’argent pour Tom. Je pense qu’il s’agit de remporter un autre championnat. Je pense aussi qu’il s’agit probablement de sentir qu’il est dans une situation où il a toutes les pièces en place pour le faire. Encore une fois, je ne peux pas parler pour lui, mais je sais qu’à ce stade du jeu et connaissant sa mentalité dans une certaine mesure, il s’agit de gagner un championnat. “

L’agence gratuite commence le 18 mars alors restez à l’écoute car nous serons sûrs de vous apporter toutes les dernières nouveautés et mises à jour.

