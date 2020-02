Drew Carey s’effondre en larmes sur le meurtre tragique de son ex

Le comédien devenu acteur / animateur de télévision superstar, Drew Carey, a rendu un hommage sincère à son ex-fiancée, le Dr Amie Harwick, lors de son émission de radio hebdomadaire SiriusXM vendredi dernier (21 février). Plus tôt ce mois-ci, Amie Harwick a été tragiquement étranglée et poussée hors d’un balcon de trois étages dans sa maison de Hollywood Hills par son ex-petit ami, Gareth Pursehouse. L’impact de la chute a finalement fait perdre la vie à la sexologue.

Au cours de son émission de radio Drew Carey Friday Night Freak-Out, l’ancienne star de la sitcom a décrit en larmes comment sa relation avec Harwick a commencé, déclarant:

“En septembre 2018, j’étais dans une belle, excellente et meilleure relation de ma vie avec une femme nommée Amie Harwick. Elle était une sexothérapeute et une défenseure de la santé mentale. Elle avait un doctorat et une maîtrise, et elle était belle et amusante, et se souciait profondément des gens et de l’amélioration de leur vie et était juste une joie d’être avec moi. J’étais tellement amoureux d’elle. “

Il a ensuite partagé l’un de ses gestes romantiques préférés qu’il a faits pour décrire une mixtape qu’il a organisée pendant qu’il continuait:

“Cette semaine, j’ai dit:” Hé, j’ai fait un set pour toi. “Et elle a dit:” Oh vraiment? “Et j’ai dit:” Ouais. “Je l’ai joué pour elle et elle a déchiré.” Cet ensemble de musique tout le temps l’un pour l’autre. Nous chantions les mots dans les oreilles de chacun. Nous nous serions serrés les uns contre les autres et danserions dans la cuisine et danserions lentement dans la salle de bain et le bureau, le salon ou où nous étions. Je la tenais et nous tenions la main dans la voiture et l’écoutions. Nous chanterions les uns les autres … Je ne pourrais plus jamais entendre ces chansons sans penser à elle donc ce prochain set est pour Amie Harwick, une belle personne qui ne méritait pas de mourir comme elle. Je l’aimais beaucoup.”

Drew Carey a décidé qu’il voulait jouer certaines de ces chansons de leur mixtape à l’antenne. Parmi les morceaux figurent Frankie Valli et “Can’t Take My Eyes Off You” de 4 Seasons, “Old Fashioned Love Song” de Three Dog Night et Herman’s Hermits “I Into Something Good”. Carey a ensuite déclaré que même après la fin de leur relation, ils restaient à partager un lien spécial, en disant:

“Je veux juste dire, je suis tellement brisé. Même après notre rupture, nous nous aimions toujours beaucoup. Même si nous avons rompu les fiançailles, j’étais toujours tellement amoureux d’elle. Et elle m’a aimé en retour . “

Depuis la mort d’Aime, The Price is Right a arrêté la production afin de laisser son hôte pleurer en paix. L’ex-petit ami du Dr Amie Harwick, Gareth Pursehouse, a été arrêté le jour de sa mort et accusé de meurtre. Malheureusement, il a été libéré sous caution de 2 millions de dollars.

Découvrez l’hommage déchirant de Drew Carey à son ex-fiancée, le Dr Amie Harwick, dans la vidéo ci-dessous.

.