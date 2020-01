Drew Scott a admis avoir commis une erreur majeure avant de devenir célèbre

Les téléspectateurs continuent d’affluer vers le catalogue sans cesse croissant de programmes de télévision de HGTV qui leur dit comment réparer leur maison – ou du moins leur permet de rêver grand de la maison qui ne sera peut-être jamais. Parmi les stars qui sont devenues célèbres grâce au réseau figurent les frères jumeaux Jonathan et Drew Scott.

Mettant en vedette dans Property Brothers, les jumeaux ont eu des rebondissements en s’attaquant à la fois au monde de l’immobilier et à celui des acteurs. Devoir développer leurs compétences et leur réputation dans les deux a exigé une certaine finesse, et en 2017, ils ont publié conjointement un mémoire intitulé It Takes Two: Our Story pour explorer comment ils en sont arrivés là.

Leur ascension vers la gloire ne s’est pas faite sans quelques faux pas, et Drew Scott a révélé très tôt l’une de ses plus grosses erreurs.

Les jumeaux Scott ont démarré leur entreprise jeune

Drew Scott | Jason Mendez / .

Les jumeaux Scott ont le nez depuis très jeune pour les immeubles de placement. Quand ils avaient 18 ans, ils étaient tous les deux inscrits à l’Université de Calgary en Alberta, au Canada. Reconnaissant que le logement étudiant serait un produit chaud dans la région, ils ont acheté leur première maison. Ils ont été en mesure de tirer parti de cet investissement dans un revenu mensuel stable tout en le louant.

De là, le couple s’est concentré sur le renversement des maisons. Ils ont acheté la première maison à vendre pour 200 000 $ et ont réalisé un joli bénéfice de 50 000 $. Ces premières compétences se sont développées au fil des ans, et aujourd’hui les jumeaux sont célèbres pour leur capacité à mettre à jour des maisons obsolètes et à réaliser les rêves de leurs clients.

De nos jours, ceux qui ont au moins 90000 $ (et, bien sûr, une maison) disponible pour des rénovations pourraient se retrouver éligibles pour apparaître dans un épisode de la série et voir les jumeaux travailler leur magie de près.

Ils devront également répondre à certaines qualifications de personnalité. Le spectacle préfère les propriétaires avec des personnalités optimistes et une belle histoire à raconter.

«Property Brothers» est un incontournable de longue date pour HGTV

HGTV a été créé par Kenneth Lowe il y a 25 ans. Le réseau a été mis en ligne en 1994, et à l’époque c’était un jeu, car très peu de séries télévisées avaient tenté de couvrir le sujet de l’amélioration de l’habitat – encore moins un réseau entier! Heureusement, la création du réseau s’est associée à un boom immobilier américain et sa montée en puissance a été régulière.

Au fil des ans, les personnalités des animateurs sont devenues des marques à part entière, et la série Property Brothers est une grande partie de cette transformation. Bien que HGTV ait été critiqué pour sa mise en scène excessive, les fans ne semblent pas s’en soucier. Regarder les transformations étonnantes de la maison et suivre les bouffonneries de personnalités animées animées permet aux téléspectateurs de rester connectés.

Property Brothers a été créée en 2011 et est rapidement devenue une marque majeure sous la bannière HGTV aux côtés d’autres émissions populaires comme Love It ou List It et Flip ou Flop. Depuis leur première, les jumeaux ont également réussi à conclure des accords pour des séries dérivées, notamment Brother vs. Brother et le nouveau Property Brothers: Forever Home.

Jonathan et Drew Scott ont tous deux essayé le théâtre traditionnel

Avant de devenir des superstars de la télé-réalité, Drew et Jonathan Scott ont tous deux essayé de réussir dans le monde du théâtre et du divertissement traditionnel. Ils ont chacun fait un travail lié à la science-fiction avec Drew décrochant un rôle d’invité sur Smallville et Jonathan jouant dans un épisode de X-Files. Ils ont également tous deux travaillé comme modèles de sous-vêtements avant de trouver leur place dans le monde de la rénovation.

Jonathan voulait même devenir un magicien professionnel, mais ses rêves ont été anéantis lorsque ses accessoires ont été volés. Ces histoires de trébucher à travers les premiers jours sont une grande partie des mémoires It Takes Two. Dans le livre, Drew révèle qu’il a fait quelques erreurs financières dès le début. En fait, il a accumulé plus de 100 000 $ de dettes en suivant des cours de théâtre à Vancouver.

Aujourd’hui, les jumeaux considèrent toutes ces bosses sur la route comme faisant partie de leur histoire globale de réussite. Il semble que leur ascension vers le sommet ne soit pas encore terminée non plus. En plus du nouveau spin-off, HGTV a de grands projets pour les frères, y compris un podcast et un magazine sous leur nom de marque.