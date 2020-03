Drexler demande à AL de ne pas répéter les erreurs d’Italie et d’Espagne

Notimex

Journal La Jornada

Lundi 16 mars 2020, p. a10

Le chanteur Jorge Drexler a demandé à l’Amérique latine (AL), via leurs réseaux sociaux, de ne pas commettre les mêmes erreurs qu’en Italie et en Espagne face à l’épidémie de coronavirus Covid-19. L’Uruguayen réside dans le deuxième de ces pays.

Donnez un exemple au monde: restez à la maison. Evitons le pic massif. C’est le seul moyen de ne pas saturer les systèmes de santé et de permettre la sauvegarde de cas graves, a écrit l’auteur-compositeur-interprète, lauréat d’un Oscar et qui a étudié la médecine.

Plus tôt, Drexler a mis en ligne la vidéo de la chanson Elbow to Elbow, qu’il a composée face à la panique causée par la pandémie.

Après l’annulation de ses concerts au Costa Rica et le report de ses performances aux États-Unis et à Porto Rico, Drexler a transmis, via Facebook Live, un concert spécial pour nous sortir du jeu, a-t-il déclaré.

Je suis confronté à ces angoisses en écrivant et en tenant la guitare, en essayant de comprendre cette fois, quand la façon de montrer de l’affection pour une autre personne est de ne pas serrer la main.

