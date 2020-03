Drims, jeune groupe de Monterrey, sortira l’album Au milieu du jardin

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Dimanche 22 mars 2020, p. 9

L’année dernière, les membres de Drims ont décidé de se consacrer à ce qu’ils aiment le plus: la musique. Le groupe est composé de jeunes dans la vingtaine, donc prendre cette mesure signifiait abandonner leur carrière et supposer qu’ils devront quitter leur famille à l’avenir.

De Monterrey, ils savent que ce qui précède a été possible grâce aux valeurs et au soutien de leurs parents. Le guitariste, Max Delgado, a déclaré qu’ils ont dû mûrir avec le groupe, car en peu de temps, ils sont passés de jouer dans de petits endroits à Monterrey à se produire avec succès dans des forums tels que le Lunario de l’Auditorium national.

Entre-temps, ils ont sorti des singles et se sont produits dans diverses villes du pays. Quand ils ont commencé, certains avaient 17 ans, ils ont donc partagé le temps entre leurs études et la musique. Nous avons dû prendre des cours à sept heures puis un vol l’après-midi, donc c’était très difficile, a expliqué Max.

Grâce à la technologie Drims, il a pu sortir plusieurs chansons, et cette année il sortira son premier album complet, In the Middle of the Garden. Malgré leur âge, Max a assuré qu’ils continuent d’acheter et de collecter des disques.

Nés à une époque où l’accès à Internet est quotidien, ils considèrent que passer beaucoup de temps à naviguer présente des avantages. Ils se sont inspirés de la scène sud-américaine pour faire de la musique, par exemple, dans les nouveaux groupes argentins ou chiliens. La première chanson de son prochain album, Si je ne trouve pas de mots, parle des étapes qui passent par une pause amoureuse. La vidéo, inspirée du cinéma mexicain des années 70, raconte l’histoire d’une jeune fille maltraitée par un père macho.

Une chose positive est que nous sommes plus conscients de certains problèmes sociaux, a déclaré Delgado; Cependant, il admet que dans sa génération, il est nécessaire de travailler sur beaucoup de choses ».

.