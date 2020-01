Drugs Inc est-il réel? Les fans de Netflix expriment leur incrédulité sur Twitter! – HITC

Ce spectacle digne de frénésie a attiré les admirateurs et les sceptiques.

Le public est fasciné, mais Drugs, Inc. est-il réel?

En ce qui concerne la sortie au cinéma, certains diront que vous ne pouvez pas battre un gros blockbuster audacieux, offrant évasion et sensations fortes à la pelle.

Cependant, il est parfois difficile de croire que des œuvres qui nous sont vendues en tant que documentaires comme un titan violet nomme Thanos anéantissant 50% de la population!

L’intérêt du public pour les films et les émissions de non-fiction a considérablement augmenté ces dernières années et, sans doute, personne n’en a mieux tiré parti que Netflix. Le service de streaming a récemment apporté autant d’audience au public, qu’il s’agisse d’un contenu préexistant ou original.

En ce moment, les téléspectateurs sont de plus en plus absorbés par Drugs, Inc. qui est une série explorant le trafic et la production de drogue, avec des interviews et des témoignages de ceux qui prétendent être directement impliqués et bien informés.

Le public exprime son incrédulité sur Twitter

Certaines des choses explorées dans l’émission sont pour le moins choquantes.

Drugs, Inc. invite à beaucoup d’intrigues, mais inévitablement, certains publics sont plus difficiles à convaincre. Certains se sont tournés vers Twitter pour offrir leurs réflexions et leurs questions:

Drugs, Inc. est-il réel?

Oui, Drugs, Inc. est une œuvre de documentaire.

Bien que certains ne croient pas que les personnes interrogées et les participants soient légitimes, la série nous informera certainement qu’il s’agit de véritables trafiquants de drogue, toxicomanes, utilisateurs, professionnels, experts, etc.

Beaucoup sont démasqués, car bon nombre des personnes interrogées tout au long de la série ne désobéissent pas à la loi. Ceux qui, en revanche, restent masqués et voient leur voix déformée lorsqu’ils parlent d’activités illégales, de manière à ne pas être détectés par les autorités et ceux avec lesquels ils opèrent.

Il s’agit d’une technique assez courante dans les documentaires et ne devrait pas suggérer qu’ils sont faux. Après tout, Banksy n’a pas été découvert après la sortie de 2010 via la boutique de cadeaux – pas que nous comparions Banksy aux interviewés de Drugs, Inc.! Mais, la technique est exposée dans les deux œuvres.

Discuter de Drugs, Inc.

Reddit est un endroit assez populaire pour spéculer sur l’émission.

Dans un fil intitulé «Comment Nat. Géo. faire en sorte que les trafiquants de drogue actifs acceptent des entrevues dans Drugs Inc? », la réponse de Scott Ashe soutient et suppose:«… Nat Geo offre une confidentialité totale à ceux qui parlent pour leurs programmes si besoin est – et les trafiquants de drogue en sont un pour . En tant que journalistes, s’il était connu que leurs journalistes discutaient en privé des détails de la vie des trafiquants de drogue avec lesquels ils sont entrés en contact, etc., ils n’obtiendraient pas beaucoup d’interviews – cependant, les trafiquants de drogue peuvent avoir confiance en sachant que raconter leur histoire et peser sur leur vie agit dans l’intérêt public… »

Bien sûr, cela peut être débattu, mais cette dernière partie est une prise intéressante.

