Du coffre aux souvenirs! La photo de "ce quelque chose" qui était entre Ricky Martin et Christina Aguilera

Les chanteurs Ricky Martin et Christina Aguilera entretiennent une grande amitié, au-delà de la relation de travail. Mais est-il arrivé quelque chose au-delà d'être amis il y a quelques années?

21 décembre 2019

Le portoricain Ricky Martin Il est marié à Jwan Yosef depuis 2017 et a trois beaux enfants.

Depuis sa création, en 1984, il a réussi à captiver des millions de fans avec ses solos et accompagnements d'autres collègues. L'un d'eux était l'artiste Christina Aguilera, Les deux plus jeunes que jamais!

Christina Aguilera avec Ricky Martin.



Cette photo a presque 20 ans, les deux ont été vus très caramélisés et célibataires!

Il appartient à la vidéo de "Nobody Wants to Be Lonely", une chanson de Ricky Martin qui a eu la collaboration de Christina Aguilera. Une folie de talent.