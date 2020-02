Du jamais vu! La vidéo JLo en string impacte les réseaux à quelques heures du Super Bowl!

Tous ceux qui attendent avec impatience la présentation de ce soir et les médias sociaux nous surprennent avec cela.

2 février 20209: 43 h

Pour les fans de musique pop et latine ce dimanche 2 février, deux grands rêves se réalisent: voir Jennifer Lopez et à Shakira chanter ensemble et les regarder se produire également au Super Bowl.

Depuis son annonce, cet événement a suscité de grandes attentes pour l’union des grands artistes. Cependant, quand il ne reste que des heures pour le vivre, il y a une autre chose qui soustrait la notoriété et est une vidéo de Jlo Danser comme jamais auparavant dans un minitanga.

Il est important de dire que la présentation n’est pas récente, mais elle est tellement incroyable qu’elle génère partout un sujet de conversation.

Et est-ce Jlo, vêtue d’une impressionnante tenue blanche, dansait comme une déesse qui s’inclinait aussi sans pitié sur scène. C’est vraiment incroyable!

Maintenant, la question que nous nous posons tous est de savoir si c’est elle seule, comment Shakira? Il est impossible de ne pas s’en inquiéter!

.