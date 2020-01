Du script au grand cri: «Contes de la crypte: Demon Knight» fête ses 25 ans!

Avec plusieurs saisons, un dessin animé dérivé et des liens de marchandises sans fin sous sa ceinture, série anthologie Contes de la crypte a décidé de faire connaître son succès au grand écran au milieu des années 90. Contrairement à la série, qui était basée sur les bandes dessinées EC du même nom des années 1950, le premier film racontait une histoire originale sans rapport avec les bandes dessinées d’horreur. Libéré par le bien-aimé Cryptkeeper de la série, un maître des jeux de mots et de la narration de morts-vivants, Chevalier démon a offert un conte central du bien contre le mal de proportions bibliques.

Un hybride d’action-horreur ironique qui se vantait d’un excellent travail pratique de créature et d’un casting stellaire de haut en bas, Demon Knight sorti en salles le 13 janvier 1995, tout comme la sixième saison de la série touchait à sa fin sur HBO. Vingt-cinq ans plus tard, Demon Knight résiste bien et reste une vedette de l’horreur des années 90.

Anciens étudiants et amis de l’école de cinéma de NYU Ethan Reiff, Cyrus Voris, et Mark Bishop a collaboré au scénario de Demon Knight en 1987, bien avant que HBO ne commence sa série de sept saisons de Tales from the Crypt. Ils sont restés avec le script dans ses nombreuses itérations dans le long chemin vers la production en 1994. Avant qu’il ne trouve enfin sa maison avec Tales from the Crypt, Tom Holland sentait que cela ferait un excellent projet de suivi de Child’s Play, avec Chris Sarandon dans le rôle du méchant et Tommy Lee Jones comme le héros du casting de rêve hollandais.

Lorsque le projet a échoué, le directeur Mary Lambert était le prochain réalisateur d’horreur éminent à montrer de l’intérêt. Sa vision aurait radicalement changé l’histoire, ce qui impliquait de faire des Demon Knights des esclaves, et son casting de rêve aurait eu Willem Dafoe comme le méchant et Edward Furlong comme oncle Willy. L’échec financier de Pet Sematary II signifie que le soutien financier à sa vision de Demon Knight s’est évaporé. Le script est même passé Charles Band’S Productions de la pleine lune pour un bref passage, mais a finalement trouvé son chemin sur les bureaux à Joel Silver’S Silver Productions, qui cherchaient un script pour compléter leur pack de trois fonctionnalités Tales from the Crypt.

Vient ensuite le réalisateur Ernest Dickerson (Bones, The Walking Dead), un fan d’horreur de toujours qui recherchait un projet de genre à aborder. Contrairement à ceux qui l’ont précédé, Dickerson était un fan du scénario, bien qu’il ait travaillé avec Reiff, Voris et Bishop pour le peaufiner. La mythologie derrière les démons, ainsi que le travail des personnages, ont été étoffées. Il en était de même des tueries et de la méthode selon laquelle les démons devaient être tués; prenant une page d’Alien, Dickerson voulait que ces démons aient un niveau de difficulté supplémentaire à tuer. Tirer des yeux n’était donc plus une tâche aussi simple. Mais surtout, Dickerson a imprégné le scénario de son amour pour Ray Harryhausen. La scène qui voit le collectionneur (Billy Zane) les démons de naissance de l’enfer sont un hommage à Jason et aux Argonautes.

Le groupe a écrit deux scripts avec des limites budgétaires à l’esprit – l’un avec des démons monstrueux, et l’autre avec une vision plus humaine des démons. Le collectionneur, qui s’appelait initialement Traveller Salesman, serait un vendeur de la Bible et son compagnon de voyage serait sa légion. Seul le retrait de leurs lunettes de soleil qui exposaient leurs yeux démoniaques indiquerait qu’ils n’étaient pas humains. La romanisation de Demon Knight par Randall Boyll, écrit à partir d’une version antérieure du script, présente le vendeur et de nombreuses modifications apportées aux personnages et à leur mort.

Heureusement, Universal Pictures a réalisé le besoin de vrais démons dans un film appelé Demon Knight et a accordé un financement supplémentaire, au grand soulagement de la créatrice et créatrice de maquillage d’effets spéciaux Todd Masters (Contes de la série Crypt, Slither). Les designs et le travail stellaires de Masters et ses effets de maquillage spéciaux et son équipe de créatures contribuent en grande partie à ce qui rend le film si mémorable. Les designs uniques et complexes, et le gore, bien sûr. Masters et une partie de son équipe ont regardé Dead Alive (alias Braindead) pendant la production et sont tombés si durs pour cela qu’ils ont apporté l’une des morts les plus bizarres à Demon Knight; Le poing du collectionneur passant directement par le shérif Tupper (John Schuck) tête. Quant aux artistes créatures, ils avaient la lourde tâche d’être enfermés dans les combinaisons de monstres et de jouer sur des échasses – pour garder l’équilibre sur les échasses, les artistes gardaient un mouvement constant.

Une créature bien exécutée et un travail gore, une excellente direction et un script serré ont été poussés au-dessus par un casting fantastique qui leur donne tout. Du tour de scène de Zane en tant que collectionneur d’en face William SadlerLe héros grisonnant de Brayker et Jada Pinkett ForgeronJeryline est féroce pour soutenir des personnages comme Dick MillerL’oncle Willy ou CCH PounderIrrésistiblement irrésistible, aucun personnage ou acteur impliqué n’est convaincant. Tout le monde est un joueur nécessaire et robuste dans l’un des meilleurs ensembles d’horreur. Ils s’amusaient à faire ce film, et c’est contagieux de voir à l’écran.

La trilogie du film Tales from the Crypt n’a jamais tourné selon le plan d’origine. Le film taquiné dans la scène post-crédit, Dead Easy, n’a jamais abouti. Body Count non plus. Les producteurs ont même considéré From Dusk till Dawn et The Frighteners comme Tales from the Crypt, mais ont finalement opté pour Bordello of Blood, un scénario écrit par les producteurs de la série Gilbert Adler et A.L. Katz. Qu’on aime ou qu’on déteste, le film a eu une tâche ardue de suivre les traces de Demon Knight.

Chaque facette de la production de Demon Knight est la perfection; la bande-son, le casting, l’équipe, les créatures, la direction et le scénario fonctionnent tous à l’unisson pour offrir une entrée sérieusement divertissante dans l’horreur de la pâte. Plein de lignes de dialogue sans cesse citables, aussi. Vingt-cinq ans plus tard, toute personne impliquée dans le film reflète affectueusement son expérience de travail sur celui-ci, ce qui témoigne de sa longévité durable.

Demon Knight est un grand de tous les temps. Crocs pour les souvenirs, goules.