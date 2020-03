Dua Lipa aurait pu sortir le meilleur album de l’année | INSTAGRAM

Les fans de Dua Lipa vivent l’avenir et l’arrivée d’un album non conventionnel, car comme nous le savons, la star a sorti son nouvel album une semaine plus tôt via Internet.

Future Nostalgia, où Dua présente des contributions écrites de Tove Lo et du producteur de Madonna Stuart Price, a été publié en ligne, tout cela grâce à la fuite de son contenu sur les réseaux sociaux.

Jusqu’à présent, la critique de l’album a été spectaculaire, les critiques le considèrent comme “viscéralement brillant” et “perfection pop”. Être l’album le mieux noté de 2020 sur le site d’avis Metacritic, avec un score moyen de 92.

Dua Lipa a décidé de sortir l’album, bien qu’elle l’ait révélé nerveusement. Certains critiques ont commenté que “Dua Lipa offre des vérités dures avec une bande-son ridiculement bonne”, lui accordant cinq étoiles. Le NME lui a donné les meilleures notes, nommant l’album une “puissante perfection pop d’une star sans crainte de dire ce qu’elle pense”.

Quelque chose qui a été assez applaudi, c’est que Dua Lipa n’a pas pris “la voie facile” pour faire un album plein de collaborations avec d’autres stars. L’album est sorti avec un live émotionnel sur Instagram, où il a admis avoir des sentiments mitigés sur la sortie de nouvelles musiques pendant la pandémie de coronavirus.

“J’ai eu un peu de conflit pour savoir si c’est la bonne chose à faire pendant cette période parce que beaucoup de gens souffrent. Je ne sais pas si je fais la bonne chose, mais je pense que ce dont nous avons le plus besoin en ce moment, c’est de la musique, et nous avons besoin de joie et nous avons besoin essayant de voir la lumière. “

“J’espère que cela vous fait sourire et j’espère que cela vous fait danser et j’espère que cela vous rend fier. Je ne me suis jamais senti plus en train de faire cet album. Et je suis reconnaissant à des personnes incroyables qui m’ont tenu la main, m’ont permis de croire, m’ont donné confiance pour aller plus loin” et créer quelque chose d’amusant, cohérent et qui rappelle mes influences d’enfance “, se référant à Michael Hutchence d’INXS.

Dua a remporté plusieurs Brit Awards récemment et a également été la meilleure nouvelle artiste aux Grammys de l’année dernière, ce pourrait donc être son nouveau hit qui la classe comme le meilleur album de l’année, bien qu’il soit encore trop tôt pour le déterminer.

