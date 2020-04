Dua Lipa avec une formidable photo célèbre plus de 10 millions de vues de son nouveau single | Instagram

La belle chanteuse Dua Lipa est excitée puisque son dernier single “Break My Heart” a déjà dix millions de vues sur sa chaîne. Youtube.

Heureusement, la quarantaine n’interdit pas de regarder des vidéos sur Youtube afin que les adeptes et les admirateurs de la chanteuse puissent voir encore et encore ses vidéos et surtout sa nouveau matériel.

Dua Lipa fait la promotion son nouvel albumIl semble que tout ce qu’elle lance et promeut se transforme en or, car le succès semble toujours l’accompagner partout où elle va.

Cela pourrait vous intéresser: Dua Lipa aurait pu sortir le meilleur album de l’année

Il faisait quelques visites à Émissions de télévision jusqu’à ce que tout soit annulé, en raison de la récente pandémie qui affecte tout le monde.

Alors maintenant, vous téléchargez du contenu sur votre réseaux sociauxs et de promouvoir leur nouveau contenu d’une manière ou d’une autre et raviront au passage leurs admirateurs avec des photos audacieuses.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

“PLUS DE 10 MILLIONS DE VUES SUR #BMH MERCI! #FutureNostalgia”, a partagé Dua Lipa.

Dans l’instantané qu’il a partagé, il apparaît portant un maillot de bain moulant dans une pièce complète en rouge, accompagnée de pantoufles en argent, ses cheveux sont attachés et elle est assise sur une chaise.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Malgré le fait que la photographie est assez simple tes jambes Ils ont l’air beaucoup plus longtemps que d’habitude en raison de la perspective dans laquelle la photo a été prise, la publication l’a faite il y a deux jours et est juste en train d’atteindre deux millions de coeurs rouges.

Regardez la photo de Dua Lipa, cliquez ici.

Bien qu’il y ait des jours il était assez triste parce que le travail qu’il a fait pour son nouvel album a été en partie en vain, parce que quelqu’un l’a divulgué quelques jours avant la date prévue, il a même fini par pleurer sur ce qui s’est passé, mais aujourd’hui, il est très heureux de voir les résultats qu’il a obtenus leur première chanson.

Lire aussi: Dua Lipa présentera son nouvel album sur YouTube après une fuite

.