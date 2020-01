Dua Lipa en minijupe montre ses jambes surprenant ses fans Instagram | INSTAGARM

La belle chanteuse Dua Lipa est célèbre pour son grand talent et sa beauté, donc ses photos audacieuses sont très populaires sur les réseaux sociaux et cette occasion n’a pas fait exception, car elle a téléchargé quelques images portant une minijupe courte avec laquelle elle se vantait de sa longue et les jambes stylisées.

Lipa a une beauté exquise, car partout où elle apparaît gaspille la beauté, donc ce look de style scolaire a enchanté des milliers de ses adeptes et fans.

Dua Lipa a partagé quelques images sur son compte Instagram officiel où elle est dans une salle de bain, à la fois vêtue d’une mini-jupe courte, de bas et d’un ensemble super mignon qui ressemble à une écolière avec laquelle elle a fait soupirer ses millions de fans. Dans la première photo, elle apparaît assise dans ce qui est le lavabo de la salle de bain en regardant vers la caméra et dans le reflet du miroir, vous pouvez voir un peu plus ses belles jambes stylisées.

Dans la deuxième photo, il apparaît debout devant le miroir, prenant la photo dans le miroir de la salle de bain, levant sa jambe droite pour la soulever au lavabo afin que vous puissiez voir à quelle hauteur il est et à quel point ses attributs sont beaux.

La chanteuse est bien connue pour son beau sourire avec lequel elle a conquis les réseaux sociaux, mais cette occasion semble quelque peu sérieuse. La publication compte plus de 1,6 million de likes et votre boîte de commentaires est pleine de commentaires où ils la flattent et mettent en évidence son grand amour pour elle.

Il convient de rappeler qu’à partir de 2020, elle était en vacances avec son petit ami et un groupe d’amis, profitant d’un repos bien mérité après une année 2019 chargée.

Rappelons également que Dua est allé dans un supermarché et a parlé avec des étrangers avec les paroles de ses propres chansons. Dans la vidéo, nous pouvons voir Dua Lipa arriver avec une personne inconnue, quand il se rapproche, il commence à lui parler avec une de ses chansons, la première est “Ne commence pas maintenant”, avec laquelle il dit: “J’ai fait un plein 180, il était fou. “

Lipa e est devenue l’une des femmes les plus réussies du milieu artistique, car en plus de son talent, elle a et surtout une beauté inégalée, elle est donc devenue le centre d’attention dans les réseaux sociaux et dans tous les endroits où elle se présente voler. regarde où il apparaît.

.