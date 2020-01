Dua Lipa et ses amis portent un micro bikini, les photos vous feront transpirer | Instagram

La chanteuse Dua Lipa a partagé une série de photographies où elle apparaît portant son corps en compagnie de quelques amis qui portent également des micro-bikinis.

Rencontre en vacances avec son petit ami et un groupe d’amis Dua Lipa profitez d’un repos bien mérité après un an 2019 assez occupé.

Lipa possède un beauté exquise Eh bien, où que vous le voyiez, vous pourrez apprécier sa beauté, ainsi que le look qu’elle porte le portera vers les hauteurs car ce qu’elle porte est considéré comme le meilleur.

L’interprète de One a commencé l’année avec tout ce qui est publié photographies en gras, le premier était celui dans lequel il peut être vu avec un petit bikini, ensuite testé avec une tanguita et plus de bikinis.

“Je ne veux jamais partir!”, Description et traduction que Dua Lipa a partagé dans la publication.

En supposant que leur corps, elle et ses amis ont l’air savoureux dans chaque instant où ils apparaissent, cliquez ici pour les voir, Dua Lipa a non seulement partagé ses bikinis, mais aussi une partie des délicieux repas qu’ils consommaient ainsi que les magnifiques couchers de soleil qu’ils pouvaient apprécier jour après jour

La nouvelle relation que la chanteuse entretient avec le frère des modèles Hadid Anwar Hadid Cela a été une surprise pour les médias et leurs abonnés, et bien qu’ils ne partagent pas autant de photos se comportant gentiment ces dernières, vous pouvez en voir un peu plus. affectueux que les photos passées, dans lesquelles ils sont apparus la plupart du temps en se tenant la main.

Lipa e est devenue l’une des femmes les plus réussies du milieu artistique, car en plus de son talent, elle a et surtout une beauté unique pour ce qu’elle est devenue le centre d’attention dans réseaux sociaux et dans tous les endroits où il se présente en volant des regards où il apparaît.

