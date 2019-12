Dua Lipa partage une photo de Noël tendre quand elle était petite sur Instagram

Dua Lipa partage une tendre photo de Noël quand elle était petite sur Instagram | INSTAGRAM

La célèbre chanteuse Dua Lipa, l'une des grandes artistes de la musique pop connue dans le monde entier, ainsi que plus réussie, a partagé une photo de Noël tendre où elle apparaît comme une enfant et avec un petit visage qui a touché ses fans des réseaux sociaux.

L'image a touché ses millions de fans sur Instagram, alors que Lipa apparaît avec un visage triste, à Noël de son enfance, écrivant quelques mots pour ses disciples à cette époque de célébration.

Dans sa description, il a écrit: "La saison des fêtes n'est pas toujours facile pour tout le monde, alors assurez-vous de voir vos amis et les gens autour de vous … même ceux qui ne pensent pas qu'ils en auront besoin. Envoi de lumière d'amour et de bonheur, Joyeux Noël".

Avec ces mots, il a essayé de soutenir ses fans, en les encourageant à passer la date avec leurs proches et à dépenser de leur mieux, même si parfois ce n'est pas tout à fait possible. Sur la photo, il apparaît à côté du Père Noël, très chaleureux et tenant une cloche, très proche du thème de la célébrité.

Il convient de rappeler que Dua Lipa a récemment vu sa grande figure sur scène, éclairant ses fans avec des danses audacieuses, devenant la star internationale de la nuit chez MAMA, car il a également remporté ce titre avec l'une des prémisses du gala.

La chanteuse américaine a rendu ses fans fous qui n'ont cessé d'apprécier et de flatter sa beauté dans certaines vidéos de sa présentation aux awards, car ce sont plusieurs clips où elle apparaît enfin en remerciant et en recevant son prix mérité.

