Dua Lipa pose pour soutenir ses partisans | Instagram

La célèbre chanteuse et compositrice britannique d’origine kosovare, Dua Lipa, aime utiliser ses tenues extravagantes et les partager avec ses disciples dans son compte rendu de Instagram, et cette fois, il a attiré l’attention de tous en publiant une image sur soutien-gorge.

La chanteuse a montré une fois de plus pourquoi elle est l’une des femmes les plus attirantes et les plus sexy du moment, chaque fois qu’elle peut nous ravir avec elle anatomie et beauté étonnantes.

Sur la photo publiée par Dua, elle porte une tenue assez cool, une longue jupe couleur menthe qui dévoile sa jambe, une veste de la même couleur et un soutien-gorge blanc en dessous.

frais mentholé

Une publication partagée par DUA LIPA (@dualipa) le 28 février 2020 à 11:17 PST

Menthe fraîche “, a écrit le modèle.

L’image avec seulement quatre heures de publication a presque un million de réactions et suffisamment de commentaires de ses disciples où ils expriment à quel point il est beau.

Je ne peux pas dire à quel point tu es belle, “” Epouse-moi “, étaient certains des commentaires.

Un sens de la mode simple mais attrayante, et une voix qui pourrait s’adapter à n’importe quel genre, voilà comment vous pouvez décrire le jeune britannique qui a changé votre façon d’apprécier la pop, le R&B et même la pop de rêve.

Dua Lipa avant de devenir la fille que tout le monde aime dans le monde de la musique était une fille qui couvertures devant un webcam pour les télécharger sur YouTube.

Le chanteur a commencé à travailler sur elle premier album depuis le 2015, et il a fallu deux ans Obtenez la musique que vous vouliez, mais cela en valait vraiment la peine.

Il a commencé à modeler en essayant de devenir quelqu’un pertinent, et en moins de cinq ans réussi à signer avec Warner pour produire leurs propres chansons.

Comme si cela ne suffisait pas, sa grande sens du style et son attitude de mauvaise fille ils en ont fait l’un des artistes préférés Depuis quelques années maintenant.

