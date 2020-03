Dua Lipa sort Future Nostalgia, son deuxième album

▲ Couverture de l’album du chanteur, qui comprend les singles Don’t Start Now et Physical. Photo Ap

Europa Press

Journal La Jornada

Samedi 28 mars 2020, p. a12

Madrid Dua Lipa a sorti hier son deuxième album studio, Future Nostalgia. L’album, qui comprend les succès mondiaux Don’t Start Now et Physical, est disponible sur les plateformes numériques, ainsi que sur CD, vinyle rose et vinyle sur disque.

En novembre dernier, Dua Lipa a commencé l’ère Future Nostalgia avec le premier single de l’album Don’t Start Now, une chanson qui est devenue l’un des plus grands succès des Britanniques, et son plus grand succès aux États-Unis, où elle a atteint le site deux de la liste officielle des singles (Billboard Hot 100) et reste pour la cinquième semaine consécutive sur la première de Radio.

Don’t Start Now cumule plus de 700 millions de vues sur les plateformes numériques et reste la quatrième chanson la plus écoutée sur la liste mondiale de Spotify, quatre mois après sa sortie. En Espagne, il a obtenu un disque de platine et continue d’être l’une des chansons les plus diffusées dans notre pays.

Après Don’t Start Now, Dua Lipa a présenté la chanson Physical comme deuxième single de l’album.

Le clip vidéo officiel a été réalisé par le producteur canadien basé à Barcelone. En plus du clip vidéo officiel, la chanteuse a sorti une version il y a quelques semaines lors d’un cours de formation.

Sur Future Nostalgia, Dua Lipa commente: Pour cet album, je voulais sortir de ma zone de confort et me mettre au défi en créant une musique qui correspond à mes classiques pop préférés, tout en ayant un son actuel et unique. J’ai été inspirée par de nombreux artistes pour cet album, de Gwen Stefani à Madonna, en passant par Moloko, Blondie ou Outkast, dit-elle.

.