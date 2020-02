Dua Lipa surprend avec ses nouvelles chaussures de skate sur Instagram | INSTAGRAM

La célèbre chanteuse britannique Dua Lipa est dans l’un de ses meilleurs moments tout en faisant la promotion de son album “Future Nostalgia” où elle a décidé de remonter un peu dans le passé pour sauver les sons des années 80.

Il aimait tellement le rétro qu’il est même apparu sur son Instagram avec une tenue de ce style, en essayant d’imposer une nouvelle mode, les chaussures – skates.

La célèbre femme de 24 ans a un grand sens de la mode et de l’entreprenariat, à tel point qu’elle veut réintégrer les années 80 dans son style, que ce soit dans sa musique ou dans ses vêtements. Le rétro est à la mode, donc la chanteuse voulait faire quelque chose de jamais vu auparavant.

Dans le passé, les patins étaient quelque chose de super aimé et populaire, à tel point qu’il y avait des pistes pour faire du patin à roues alignées et profiter de la musique. La mode a été perdue dans le temps, cependant, pourrait revenir grâce à Dua Lipa, le problème serait, à quel point les patins à talons sont-ils inconfortables?

Ses fans ont remarqué, faisant partie de son grand sens de la mode, que Dua Lipa semble super beau dans différentes positions, afin qu’ils puissent se délecter de ses jambes et de sa silhouette élancée dont il est tombé amoureux à maintes reprises.

L’instantané a plus de 1 million 700 000 j’aime en seulement 3 heures de téléchargement, il est donc sûr qu’ils augmenteront, car il a été l’une des meilleures photos reçues, mais il continuera de mieux en mieux, nous vous recommandons donc d’être en attente

La chanteuse a eu un succès exponentiel, depuis qu’elle a commencé sa carrière en 2015, ses chansons ainsi que sa beauté sont devenues internationales, dans chacune de ses présentations, elle vole les soupirs des participants, mais maintenant la propriétaire de la sienne est Anwar.

Parlez de sa grande beauté là où elle apparaît comme une beauté gaspillée, donc ce look si libéral et soulagé qu’il porte aujourd’hui est tombé amoureux de milliers de ses followers sur ses comptes de réseaux sociaux et de ses fans.

