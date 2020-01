Dua Lipa surprend sans soutien-gorge lors d’une présentation et a téléchargé la photo sur Instagram | INSTAGRAM

La chanteuse Dua Lipa est toujours à la recherche de confort plutôt que de se conformer aux coutumes de la société, comme le port de soutiens-gorge, elle a donc décidé de le laisser en pleine présentation.

Lipa a une beauté exquise car dans chaque présentation qui apparaît une beauté gaspillée, cette photo a donc séduit des milliers de ses fans et fans.

Dua Lipa a partagé cette image audacieuse sur son compte Instagram officiel, où nous pouvons l’observer sur scène, portant une fine blouse orange et un pantalon orange avec ce que l’on pouvait voir ce qui était en dessous, car elle était marquée trop

La chanteuse est super connue pour sa belle figure avec laquelle elle a conquis les réseaux sociaux, donc la belle jeune femme a également fait fureur cette fois, car elle apparaît super passionnée, faisant ce qu’elle aime le plus. La publication a atteint près d’un million de “j’aime” en seulement 24 heures après l’avoir téléchargée, elle a été si heureuse que la boîte de commentaires regorge de compliments et d’utilisateurs qui soulignent leur grand amour pour elle.

Ce n’est pas la première fois que Dua apparaît sans soutien-gorge, car il y a quelques semaines, il a partagé 2 images sur son compte Instagram officiel où il marche dans les rues de la ville de Californie, vêtu d’un jean et d’un chemisier léger avec des bretelles design de fraises, avec lesquelles on pouvait voir qu’il n’y avait rien en dessous.

Il convient de mentionner que Lipa est devenue l’une des femmes les plus réussies du milieu artistique, car en plus de son talent, elle a et surtout une beauté inégalée, elle est donc devenue le centre d’attention dans les réseaux sociaux et dans tous les endroits où Il vient voler des regards là où il apparaît.

