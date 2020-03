Dua Lipa vole le cœur avec une photo tendre à l’occasion de la Journée internationale de la femme | Instagram

La célèbre chanteuse du moment a touché ses followers après avoir partagé une photo émotionnelle dans le cadre du Journée Internationale de la Femme.

L’artiste d’origine britannique a rappelé les femmes les plus importantes de sa maison et a publié une série de photographies où il apparaît en leur compagnie.

L’interprète a montré son côté tendre et a volé le cœur de ses partisans en apparaissant sur des cartes postales émotionnelles en compagnie de sa mère et sa sœur, Anesa Lipa et Rina Lipa à l’occasion de cette journée spéciale qui commémore la Journée Internationale de la Femme.

La chanteuse a captivé des millions de ses fans puisque dans les trois photos, elle montre la grande

amour Il ressent pour eux.

Mais c’était l’un des

instantané qui a fait fondre ses fans avec amour car elle et sa sœur cadette semblent très petites et

Dua Il embrasse tendrement Rina, qui à l’époque était un bébé tenu dans les bras de leur mère.

L’interprète de “Embrasse et maquille“et d’autres thèmes célèbres apparaissent également dans une photo plus récente en compagnie d’Anesa et de Rina elle-même dans laquelle les trois regardent avec des tenues courtes mais très élégantes.

Cette image, apparemment de l’année dernière étant donné la couleur des cheveux que l’artiste porte a eu plusieurs réactions, 436 mille 864 «J’aime» et des milliers de commentaires qui ont mis en évidence la beauté des trois et les souvenirs émotionnels de la famille de l’artiste.

Oh mon Dieu, comme c’est beau. “

Bonne et belle journée. “

Les trois sont beaux “étaient quelques-uns des beaux commentaires dans ces publications.

Il convient de mentionner que l’artiste a également partagé d’autres images où elle apparaît en compagnie de son

famille où son père Dukagjin Lipa et son frère Gjin Lipa apparaissent.

.