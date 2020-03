‘DuckTales’ Saison 3 en avant-première le samedi 4 avril sur Disney XD et DisneyNOW

Disney a annoncé que la troisième saison des «DuckTales», nominé aux Emmy Awards, fera ses débuts avec deux nouveaux épisodes SAMEDI 4 AVRIL (9 h 30 HAE / HAP) sur Disney XD et DisneyNOW. Comme pour toutes les émissions de Disney Channel, attendez-vous à voir cette nouvelle saison disponible sur Disney + environ un mois après la diffusion finale de la saison.

Avec des apparitions des personnages classiques de Disney Daisy Duck, Goofy et des favoris de “TaleSpin”, “Chip ‘n’ Dale Rescue Rangers” et “Darkwing Duck”, la nouvelle saison trouve la famille Duck se lancer dans une chasse au globe-trotter pour les plus grands artefacts perdus du monde , avec une organisation secrète du passé de Scrooge, la Fiendish Organization for World Larceny (FOWL), essayant de les arrêter à tout prix.

“DuckTales” met en vedette David Tennant (“Doctor Who”) comme Scrooge McDuck, Danny Pudi (“Community”) comme Huey, Ben Schwartz (“Parks and Recreation”) comme Dewey, Bobby Moynihan (“Saturday Night Live”) comme Louie, Kate Micucci («Garfunkel and Oates») comme Webby Vanderquack, Beck Bennett («Saturday Night Live») comme Launchpad McQuack, Toks Olagundoye («Castle») comme Mme Beakley, Disney Legend Tony Anselmo comme Donald Duck et Paget Brewster ( «Criminal Minds») comme Della Duck, la sœur jumelle de Donald Duck et la mère des neveux.

Les stars invitées de la saison 3 incluent Giancarlo Esposito («Breaking Bad»), Selma Blair («Hellboy»), Kristofer Hivju («Game of Thrones»), Bebe Neuwirth («Cheers»), Retta («Parks and Recreation»), Stephanie Beatriz («Brooklyn Nine-Nine»), Jaleel White («Family Matters»), Doug Jones («Hellboy»), Clancy Brown («The Shawshank Redemption»), James Marsters («Buffy the Vampire Slayer»), Hugh Bonneville («Downton Abbey»), Abby Ryder-Fortson («Ant-Man and the Wasp»), Tress MacNeille («Mickey Mouse Mixed-Up Adventures»), Bill Farmer («Mickey Mouse Mixed-Up Adventures»), James Monroe Iglehart («Hamilton» de Broadway) et Adam Pally («Sonic the Hedgehog»).

Plus tard dans l’année, EPCOT au Walt Disney World Resort lancera «Disney’s DuckTales World Showcase Adventure», une chasse au trésor interactive qui invite les clients à rejoindre la famille Duck à la recherche de trésors inestimables via l’application mobile Play Disney Parks. Autre nouveauté: une série de bandes dessinées en trois numéros, «DuckTales: Faires and Scares», d’IDW Publishing. La marchandise des parcs Disney, des expériences et des produits de consommation continue d’être disponible chez les détaillants du pays.

«DuckTales» a atteint plus de 135 millions de vues sur les réseaux sociaux et YouTube au cours de sa première et deuxième saison combinées.

La série d’animation comédie-aventure raconte les aventures de haut vol du plus célèbre trillionnaire Scrooge McDuck de Duckburg; ses petits-neveux triplets malfaisants, Huey, Dewey et Louie; neveu de tempérament, Donald Duck; et l’équipe de confiance de McDuck Manor: chauffeur / pilote intrépide et courageux Launchpad McQuack, femme de ménage impertinente Mme Beakley et la petite-fille de Mme Beakley, Webby Vanderquack, aventurière résidente et amie féroce du triplet.

“DuckTales” est produit par Matt Youngberg (“Ben 10: Omniverse”), nominé aux Emmy Awards, et Francisco Angones (Wander Over Yonder “nominé aux Emmy Awards), co-producteur exécutif et éditeur d’histoire, et Sean Jimenez (Disney’s «Gravity Falls») en tant que directeur artistique. La série est une production de Disney Television Animation et porte une directive parentale TV-Y7.

Les deux premières saisons de Ducktales sont disponibles sur Disney +, en plus des saisons classiques du spectacle des années 1980.

Êtes-vous ravi du retour de Ducktales?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.