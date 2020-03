Dulé Hill rejoint Geechee dirigée par Andrea Riseborough

Après avoir apparu principalement sur le petit écran au cours de la dernière décennie, Dulé Hill (Psych) revient dans le monde du cinéma pour le prochain thriller surnaturel Geechee, dans lequel il jouera aux côtés d’Andrea Riseborough (La rancune), selon The Hollywood Reporter.

CONNEXES: Allez, fils! USA commande une suite de film Psych

Le film, qui est écrit et réalisé par Dubois Ashong dans son premier long métrage, suivra Wren de Riseborough, un scientifique new-yorkais à succès qui décide de quitter la ville avec son fils pour recommencer la vie dans les îles isolées de la mer au large de la côte atlantique, où les gens descendent d’un groupe séculaire d’esclaves africains. Bientôt, son monde commence à se défaire alors que les âmes des subjugués commencent à hanter ses rêves et sa vie éveillée jusqu’à ce qu’elle soit conduite au bord d’une folie horrible.

Le projet devrait être produit et financé par Stuart Ford via sa bannière AGC Studios aux côtés de Glendon Palmer, tandis que Jermaine Johnson et Luke Maxwell de 3 Arts Entertainment sont attachés en tant que producteurs exécutifs.

CONNEXES: Rencontrez l’ensemble des femmes de Pearson dans une nouvelle vedette

Hill s’est fait un nom dans le monde du petit écran pour des rôles clés dans plusieurs séries, y compris celle d’Aaron Sorkin L’aile ouest pour les sept saisons de 1999 à 2006, la longue comédie policière USA Network Psych, y compris ses deux films de suite, et le drame juridique de la même chaîne Costume, dans lequel il avait un rôle récurrent pour la septième saison et a été amélioré pour devenir régulier pour les deux dernières saisons. Il a également eu un rôle récurrent dans la comédie à succès de HBO Ballers et un rôle principal dans le drame juridique de courte durée de CBS Doute.

La carrière cinématographique de Hill l’a convaincu de détenir tout, des rôles importants dans la comédie culte pour adolescents de 1999 Elle est tout ça et la comédie d’aventure de 2003 des trous aux rôles de soutien dans les années 2000 Des hommes d’honneur, 2006 Le gardien et 2017 Sleight.