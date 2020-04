Duncan Lacroix (Murtagh) parle de ce moment choquant de l’épisode 7

L’épisode 7 de la saison 5 d’Outlander a laissé beaucoup d’entre nous sangloter et totalement incrédule. Il y a eu un certain nombre de développements, mais celui impliquant Murtagh Fitzgibbons (Duncan Lacroix) a été l’un des plus difficiles à avaler. Lacroix parle de la situation en détail. Il y a des spoilers à venir.

Jamie et Murtagh se retrouvent à la mi-bataille

Jamie (Sam Heughan) s’est battu aux côtés du

Redcoats contre les régulateurs. Murtagh est le leader des régulateurs, il est donc

semble juste que les deux se rencontrent à la mi-bataille. Pendant

les combats, Murtagh aide Jamie à sortir d’une situation difficile.

Il semble que les deux vont s’embrasser quand un coup de feu retentit et que Murtagh est abattu. Jamie ne peut pas arrêter le saignement et Murtagh meurt. Jamie ne veut pas le croire et l’emmène à Claire (Caitriona Balfe) pour qu’elle la sauve. Claire dit à Jamie qu’il est parti et que c’est vraiment déchirant de le voir se réconcilier avec la mort de son parrain.

Duncan Lacroix parle de la mort de Murtagh

Lacroix a parlé

avec Collider à propos de la mort de son personnage et comment il a appris

sort. Il était sur la série depuis la saison 1, donc il est difficile d’imaginer où le

spectacle va d’ici sans un tel personnage emblématique.

«J’ai découvert juste avant le début de la saison…

parce que j’étais en option pour six saisons », a déclaré Lacroix. “Mais oui, c’est un peu

a finalement suivi son cours et ils ont laissé tomber la bombe sur moi avant de commencer

filmer la saison. “

Murtagh reçoit une «fin convenable»

Lacroix pense que Murtagh a reçu une «fin convenable». Sa mort

donnera à Jamie encore plus de raisons de se battre, et cela peut être une chose puissante dans le

guerre à venir.

“Mais je pense que ce personnage a en quelque sorte suivi son cours,

en fait, en termes de spectacle », a déclaré Lacroix. “Et je pense que c’est une fin appropriée.

Il était le dernier type de relique des Highlands, de Culloden, l’ancien

Mode de vie des Highlands et je pense que cela résonne en quelque sorte. Une fois qu’il meurt, [Jamie’s]

étant donné un objectif encore plus acharné de continuer la bataille à mesure que les choses progressent –

mener la lutte contre les Britanniques dans la guerre de révolution. “

Murtagh révèle ses vrais sentiments à Jocasta avant qu’il ne soit trop tard

Lacroix a également parlé des difficultés amoureuses de Murtagh. Dans l’épisode

6, il révèle à Jocasta (Maria Doyle Kennedy) qu’il l’a toujours aimée et

sera toujours. Il voulait qu’elle l’attende, mais cela ne pourrait jamais arriver.

Murtagh n’allait jamais abandonner ses croyances, et à la fin, il est mort pour

leur.

“Mais, je pense juste qu’il est le genre de ce personnage tragique – que

il n’a pas de chance en amour mais il a consacré toute sa vie à sa famille et à

l’honneur et de faire la bonne chose, donc il n’y avait vraiment pas d’autre moyen de

je ne pense pas », a déclaré Lacroix à propos de la situation entre

Murtagh et Jocasta.

Murtagh Fitzgibbons était un personnage intrigant et remarquable

sur Outlander pendant cinq saisons. Les fans manqueront de le voir sur le coup

série et ils pleurent sa perte.