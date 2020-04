Entrevue avec CS: ​​Duncan Trussell sur The Midnight Gospel

Juste à temps pour la première de sa dernière série sur Netflix (et son 4/20 anniversaire!), ComingSoon.net a eu l’occasion de discuter avec L’Évangile de minuit co-créateur et vedette Duncan Trussell pour discuter de la comédie cérébrale animée axée sur un lanceur de l’espace intergalactique.

Dans L’Évangile de minuit, traversant des mondes trippants à l’intérieur de son simulateur multivers, un lanceur de l’espace nommé Clancy explore des questions existentielles sur la vie, la mort et tout ce qu’il y a entre les deux alors qu’il arrive à interviewer des êtres vivant dans d’autres mondes en quittant le confort de sa maison extra-dimensionnelle. La série se déroule dans un univers fantastique à l’aide de clips d’interview du podcast de Duncan Trussell, Heure de la famille Duncan Trussell.

La série est co-créée par Pendleton Ward et l’acteur-comédien Trussell.

Trussell a décrit comment la série a pris vie à l’origine après la création et la création du story-board de Cartoon Network Temps de l’aventure écouté son podcast au “début des podcasts où les gens n’y croyaient pas vraiment”.

«J’ai été stupéfait que quelqu’un comme Pendleton m’ait contacté et ait écouté mon podcast, car Temps de l’aventure est un travail d’animation incroyable et une si belle offre dans l’univers, ça m’a vraiment épaté », se souvient Trussell. «Puis lui et moi avons commencé à devenir amis et pendant ce temps, il est parti Temps de l’aventure, nous allions prendre un café et parler d’une idée qu’il avait sur la façon de transformer mon podcast en une série animée. Mon cœur a bondi dans ma poitrine, je me suis dit: «C’est tellement fou.» »

Malgré cette excitation initiale, Trussell a ri en notant qu’à la fin de leur réunion de café, Ward avait dit: «Je ne sais pas si nous devrions perdre notre temps, mec» et que la série potentielle n’a pas été évoquée depuis près d’un an. avant que Ward ne reprenne contact avec un nouvel intérêt.

“Il m’a contacté et m’a dit de le faire et il a commencé à chercher un moyen de démonter le podcast et de le transformer en une émission animée divertissante”, a déclaré Trussell. “L’idée embrionique imaginait une version de Indiana Jones et remplacer le dialogue par des conversations de podcast et c’était une idée amusante, puis nous avons commencé à le développer pour “ Pendant l’apocalypse, les gens ne vont pas simplement parler de l’apocalypse, étant dans des films apocalyptiques, la situation tourne autour de la survie. “Une sorte de genèse de l’émission est ce qui se passerait si nous prenions ces conversations en podcast et en faisions le dialogue qui se passait pendant les différentes formes de l’apocalypse.”

Ce concept s’est étendu au fur et à mesure que la salle de l’écrivain commençait à explorer diverses apocalypses potentielles et à trouver un moyen de s’assurer que le matériel de podcast était en mesure de correspondre aux scénarios qu’ils avaient construits autour de l’épisode, que Trussell a décrit comme un «processus laborieux» tout en se rendant compte qu’il a contribué à évoluer dans une série avec un arc d’histoire.

«Nous voulions créer une variété de situations de désintégration difficiles, puis ces conversations ont lieu et le premier épisode a commencé alors que j’avais cette preuve de concept et que je l’étendais dans l’animation, qui est la scène sur le toit où Clancy parle au Dr. A dessiné à quel point tout cela est intimidant pendant que le Dr Drew tire sur des zombies », a déclaré Trussell. “Nous prenons ces deux polarités qui ne devraient probablement pas être réunies et les assembler et cela va probablement produire des moments drôles et puis au fur et à mesure que le spectacle progresse, vous vous rendez compte qu’il produit de grands moments poignants et génère également beaucoup de défis. , c’est-à-dire que si vous ne faites pas attention à rencontrer l’animation et les podcasts ensemble, le podcast peut accidentellement devenir la musique de fond. Ainsi, chaque épisode est venu avec un ensemble de défis uniques alors que nous appliquions le dialogue à chaque histoire. »

L’Évangile de minuit est actuellement disponible en streaming sur Netflix!

