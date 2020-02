Duncanville: les personnages d’Amy Poehler expliqués – Première série Fox

HISTOIRES CONNEXES

Amy Poehler passera désormais le dimanche à se disputer à la télévision nationale. L’ancienne star de Parks and Recreation tire son double rôle en tant que voix du slacker adolescent Duncan Harris et de sa maman Annie sur Duncanville de Fox, en première ce soir à 8h30 / 7h30.

Et Duncanville a mis du temps à venir; Poehler a d’abord envoyé un texto aux producteurs exécutifs Mike et Julie Scully à propos de leur collaboration sur une série animée en 2016. “Nous avons essayé de trouver quelque chose qui ne faisait pas déjà partie de la programmation de Fox Sunday Night”, expliquent les Scully à TVLine. “Les personnages adolescents ne sont pas si répandus dans les autres émissions, donc ça ressemblait à une zone fraîche. Nous avons toujours voulu essayer de faire quelque chose avec les adolescents. “

Quant à exprimer Duncan et Annie, Poehler “a choisi de le faire”, dit Julie. “Nous avons en fait essayé de décourager cela en raison de l’immense responsabilité de faire entendre deux personnages principaux, mais elle a juste plongé.” Ajoute Mike, “Nous avons essayé d’expliquer que c’est comme jouer [The Simpsons‘] Homère et Bart en même temps. »

Mais la réalité de Poehler jouant les deux cinquièmes de la famille Harris n’a pas frappé tout le monde jusqu’à la première table lue. “C’était vraiment amusant de regarder les cadres quand ils ont finalement réalisé qu’Amy se disputait avec elle-même dans la scène automobile”, se souvient Julie. “C’était facile de la regarder parcourir les différents personnages.”

Le casting de voix de Duncanville comprend également Ty Burrell (Modern Family) en tant que père de Duncan Jack, Riki Lindhome (Another Period) en tant que sœur politiquement active de Duncan Kimberly, Joy Osmanski (régime Santa Clarita) en tant que petite sœur de Duncan Jing, Rashida Jones (Angie Tribeca) comme Mia et Wiz Khalifa (Dickinson) comme M. Mitch, l’enseignant le plus cool de l’école.

Quelques voix familières visiteront également Duncanville dans les semaines à venir, dont Alice Cooper, Ana Gasteyer et celle… la seule… Judge Judy. “Amy est une fan géante du juge Judy”, nous disent les Scully.

