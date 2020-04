Duncanville renouvelé pour la saison 2 à Fox – Amy Poehler Animated Comedy

Fox réserve un voyage de retour à Duncanville. La comédie animée, co-créée par et avec Amy Poehler, a été reprise pour la saison 2, a appris TVLine.

Duncanville marque la deuxième comédie de première année à être renouvelée sur le réseau de diffusion, après la recrue animée Bless the Harts, qui a obtenu une commande de la saison 2 en octobre.

La série – créée par Poehler, avec Mike et Julie Scully (Les Simpsons) – présente une distribution de voix empilées. En plus de Poehler (qui exprime Duncan et sa mère Annie), l’ensemble comprend Ty Burrell (Modern Family) en tant que père de Duncan Jack, Riki Lindhome (Another Period) en tant que sœur politiquement active de Duncan Kimberly, Joy Osmanski (Santa Clarita Diet) en tant que Duncan’s la petite sœur Jing, Rashida Jones (Parcs et loisirs) comme Mia, Wiz Khalifa (Dickinson) comme M. Mitch, Betsy Sodaro (Disjointed) comme Bex, Yassir Lester (Black Monday) comme Yangzi et Zach Cherry (YOU) comme Wolf.

“Duncanville est un autre excellent ajout à notre bloc Domination Animation dimanche”, a déclaré le président de Fox Entertainment Michael Thorn dans un communiqué. «Amy, Mike et Julie ont été des partenaires fantastiques, tout comme les équipes de 20th et Universal Television. Nos remerciements vont également à l’ensemble de la distribution vocale, y compris Ty, Ricki, Betsy, Yassir, Zach, Joy, Rashida et Wiz. Duncan est peut-être un adolescent moyen. Cependant, le spectacle est tout sauf, et nous ne pouvons pas attendre une toute nouvelle saison d’aventures de la famille Harris. “

Duncanville a fait ses débuts à la mi-février pour atteindre 1,5 million de téléspectateurs au total et un peu plus de 0,5 note de démonstration, et sur ses six premiers épisodes, la moyenne est de 1,25 mil et de 0,45. Parmi toutes les émissions de Fox pour cette saison télévisée, il ne dépasse que Almost Family (annulé) et Flirty Dancing (également annulé) dans la démo, tandis que, au total, il place le dernier mort.

La carte de pointage de renouvellement 2020 de TVLine a été mise à jour pour refléter la commande de Duncanville pour la saison 2. Êtes-vous satisfait du renouvellement?