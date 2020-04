Dune Set Photos Revealed, y compris Duncan Idaho de Jason Momoa

La première photo de Dune montre Paul Atreides de Timothée Chalamet!

Vanity Fair a fait ses débuts avec de nouvelles images de Warner Bros. et le prochain remake du réalisateur Denis Villeneuve de Dune, y compris Duncan Idaho de Jason Momoa. Ils ont également révélé de nouveaux détails sur le blockbuster de science-fiction. Découvrez les photos dans le lien ci-dessous!

“C’était vraiment surréaliste”, dit la star Timothée Chalamet. “Il y a ces paysages de Goliath, que vous pouvez imaginer exister sur les planètes de notre univers, mais pas sur Terre.”

Le cinéaste Villeneuve a apparemment refusé de faire Dune à moins que Warner ne s’engage à diviser l’histoire en deux films, semblable à son approche de Stephen King IL.

“Je n’accepterais pas de faire cette adaptation du livre avec un seul film”, dit Villeneuve. «Le monde est trop complexe. C’est un monde qui prend son pouvoir dans les détails… C’est un livre qui aborde la politique, la religion, l’écologie, la spiritualité – et avec beaucoup de personnages. Je pense que c’est pourquoi c’est si difficile. Honnêtement, c’est de loin la chose la plus difficile que j’ai faite de ma vie. ”

Il y a tellement d’autres choses à dire, tellement d’autres choses à montrer.

À l’approche des débuts du 18 décembre (), j’ai hâte de m’aventurer plus loin et d’en révéler plus.

Le casting étoilé comprend Timothée Chalamet (Appelle-moi par ton nom), Rebecca Ferguson (Mission: Impossible – Fallout) et Oscar Isaac (Star Wars: The Last Jedi) dans les rôles principaux. Le film présentera également Zendaya (Spider-Man: loin de chez soi) Jason Momoa (Aquaman), Dave Bautista (gardiens de la Galaxie), Javier Bardem (Il n’y a pas de pays pour les vieillards), Stellan Skarsgard (Thor: Le Monde des Ténèbres), Charlotte Rampling (The Night Porter) et Josh Brolin (Avengers: Fin de partie).

Villeneuve est surtout connu pour la réalisation Blade Runner 2049 aussi bien que Sicario. Bien que Dune ressemblera probablement plus à l’ancien film qu’à ce dernier, les deux affichent le type d’expérience de la direction de lieux arides et désolés qu’un fan souhaiterait dans leur Dune réalisateur, considérant qu’une partie importante de l’histoire se déroule sur une planète désertique.

Dune devrait sortir en salles le 18 décembre 2020.

