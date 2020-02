“Dunkaroos” fera un retour triomphal au sol américain

Dunk au contenu de votre cœur.



La nostalgie est une chose puissante. Cela peut dicter ce que l’on ressent de tout, de l’art aux conditions météorologiques. Il peut raviver des marques longtemps décédées, suscitant de bons souvenirs et des associations inattendues. Après des années d’attente, de prière, le jour est enfin arrivé. Les dunkaroos, sans doute la plus grande collation à thème marsupial de l’histoire moderne, reviennent enfin. La nouvelle a été annoncée plus tôt cette semaine pour le plus grand plaisir des enfants des années 90 partout dans le monde.

Alors que la collation était auparavant disponible au Canada, le PDG de General Mills, Jeff Caswell, a révélé que Dunkaroos arrivait aux États-Unis avec vengeance. “Pour ceux qui ont grandi dans les années 90, le combo original de glaçage aux cookies représente le goût, la couleur et le plaisir d’être un enfant au cours de cette décennie”, a-t-il expliqué, dans un communiqué de presse partagé par Complex. “Nous savons qu’il y a beaucoup d’amour pour Dunkaroos, et les fans du monde entier l’ont demandé. Nous sommes ravis d’aider les enfants des années 90 à revivre toutes les meilleures parties de l’enfance.”

Soyez assurés que de nombreux parents élevés dans les années 90 se sentiront déchirés par le dilemme d’empiler leurs garde-manger avec Dunkaroos. D’une part, des friandises sucrées. De l’autre, une nostalgie bienheureuse. Au moins, ce sera à nouveau leur choix. Recherchez Dunkaroos pour revenir sur les étagères cet été. Est-ce que celui-ci vous touche le cœur?

