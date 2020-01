«Dunwich Horror» de Richard Stanley étendra son univers Lovecraft et mettra en vedette le Necronomicon

SpectreVision sort Richard StanleyColor Out of Space dans les salles ce week-end, et comme nous l’avons récemment appris, ce n’est pas le seul H.P. Lovecraft conte que SpectreVision et Stanley cherchent à apporter à l’écran dans un proche avenir. En fait, ils cherchent à construire tout un «univers Lovecraft» de films, et la prochaine sera la vision de Stanley sur L’horreur de Dunwich.

S’adressant à Rue Morgue avant la sortie de Color Out of Space avec Nicolas Cage, Stanley a noté la semaine dernière que le tournage de The Dunwich Horror débutera «avec un peu de chance» plus tard cette année. En outre, il confirme que chacune de ses adaptations Lovecraft prévues existeront dans le même monde que le coup d’envoi avec Color Out of Space de cette année.

“Je suis heureux de dire que SpectreVision a essentiellement éclairé deux autres adaptations Lovecraft, et je prépare actuellement ma nouvelle adaptation de The Dunwich Horror», A-t-il déclaré sur le site. “Il se déroulera dans le même milieu que Color Out of Space, dans un proche avenir, le comté d’Arkham frappé par une catastrophe. J’espère que nous pourrons obtenir cela avant les caméras cet hiver. “

Stanley a ajouté: «Avec Dunwich Horror, nous irons sur le campus et retournerons à l’Université Miskatonic pour la première fois depuis Re-Animator. Nous aurons également à faire face à la Necronomicon, le livre noir au cœur du mythe. J’ai donc très hâte de mettre la main dessus. “

L’histoire courte de Lovecraft The Dunwich Horror a été publiée en 1929. Elle est centrée sur un mystérieux monstre enfermé dans une ferme. Il grandit et grandit, et finalement se libère.